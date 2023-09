Operai caduti in una cisterna vicino Treviso, un morto per le esalazioni: grave il collega, è in ospedale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente sul lavoro a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, dove un uomo è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni dopo aver accusato un malore mentre stavano lavorando nella cantina Ca’ di Rajo di Rai. I due operai, secondo quanto emerge, si sarebbero sentiti male a causa delle esalazioni di monossido di carbonio mentre pulivano una cisterna in autoclave.

Operaio morto in una cisterna

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 14 settembre 2023 a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, presso la cantina Ca’ di Rajo di Rai. Poco dopo le 15, secondo quanto emerso, due operai sarebbero stati colti da un malore dovuto all’inalazione di monossido di carbonio durante le operazioni di pulizia di una cisterna.

Per uno dei due, però, non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stato infatti il primo a sentirsi male e, nonostante il tentativo di aiuto del collega, il malore gli è stato fatale. All’arrivo del 118 i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Grave un 31enne

Si trova invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Treviso l’altro operaio, un 31enne che aveva tentato invano di prestare soccorso al collega più anziano. Secondo una prima testimonianza, pare che la vittima si fosse calata prima per pulire la cisterna, poi l’inalazione di monossido e l’assenza di ossigeno ha provocato il malore.

Il 31enne, accortosi del malessere del collega, si è subito calato e quasi subito avrebbe perso i sensi. A quel punto sono stati altri operai a chiamare i soccorsi, col 31enne che è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova ora ricoverato in condizioni molto gravi