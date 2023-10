Ondata di freddo travolge l'autunno con il ciclone Medusa: temperature in calo e pioggia, le previsioni meteo

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Ondata di freddo sull’Italia, ma non per tutti. La terza settimana di ottobre è quella che finalmente porta l’autunno, ma con eccezioni soprattutto al Sud, dove per qualche giorno persisterà il caldo estivo grazie all’anticiclone africano.Da Nord invece comincia il calo delle temperature col ciclone Medusa che porta pioggia e temporali. Ecco le previsioni meteo, cosa ci aspetta fino al prossimo weekend.

Ondata di freddo, ma non per tutti

Come spiegato dagli esperti di 3bMeteo, già da lunedì 16 ottobre la saccatura atlantica sprofonderà gradualmente verso l’Europa occidentale agganciandosi a un vortice di bassa pressione presente sulla Spagna.

Questa situazione favorirà una nuova ondata di caldo sulle regioni del Centro-Sud, mentre il Nord sarà sotto l’azione delle correnti umide e piovose.

La situazione si complicherà dopo mercoledì, sempre al Nord, con piogge abbondanti e clima autunnale.

Nel weekend c’è il rischio che il maltempo colpisca anche il resto dell’Italia.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 16 ottobre

Nord : cielo nuvoloso tra pianure e Prealpi con isolate pioviggini al Nordovest, più sole sui settori alpini. Temperature in sensibile diminuzione, massime tra 15 e 20 gradi;

: cielo nuvoloso tra pianure e Prealpi con isolate pioviggini al Nordovest, più sole sui settori alpini. Temperature in sensibile diminuzione, massime tra 15 e 20 gradi; Centro: a tratti nuvoloso ma con ampie schiarite e senza fenomeni significativi salvo rovesci sul Lazio specie la sera. Temperature in calo, massime comprese tra 18 e 23 gradi;

a tratti nuvoloso ma con ampie schiarite e senza fenomeni significativi salvo rovesci sul Lazio specie la sera. Temperature in calo, massime comprese tra 18 e 23 gradi; Sud: qualche temporale sull’area tirrenica e nord Sardegna, fenomeni isolati altrove. Assenti in Sicilia. Temperature in calo salvo che sulle Isole, massime tra 24 e 29 gradi.

Martedì 17 ottobre

Nord : nuvoloso al Nordovest, Lombardia, ovest Emilia con deboli piogge in Piemonte a fine giornata, più soleggiato altrove salvo velature. Temperature stabili, massime tra 14 e 19 gradi;

: nuvoloso al Nordovest, Lombardia, ovest Emilia con deboli piogge in Piemonte a fine giornata, più soleggiato altrove salvo velature. Temperature stabili, massime tra 14 e 19 gradi; Centro: piogge al primo mattino su Abruzzo e Lazio, in attenuazione rapida. Ampie schiarite altrove ma la sera peggiora in Toscana. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi;

piogge al primo mattino su Abruzzo e Lazio, in attenuazione rapida. Ampie schiarite altrove ma la sera peggiora in Toscana. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi; Sud: residui piovaschi o temporali sui settori peninsulari in esaurimento dal pomeriggio. Più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.

Mercoledì 18 ottobre

Nord : cielo nuvoloso ovunque con qualche pioggia, fenomeni in intensificazione serale tra est Liguria, Emilia, bassa Lombardia e Triveneto. Temperature poco variate, massime comprese tra 14 e 19 gradi;

: cielo nuvoloso ovunque con qualche pioggia, fenomeni in intensificazione serale tra est Liguria, Emilia, bassa Lombardia e Triveneto. Temperature poco variate, massime comprese tra 14 e 19 gradi; Centro: molte nubi in Toscana con qualche pioggia sui settori settentrionali, più intensa la sera. Nubi sparse e schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi;

molte nubi in Toscana con qualche pioggia sui settori settentrionali, più intensa la sera. Nubi sparse e schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi; Sud: nubi sparse alternate ad ampie schiarite sui settori peninsulari, sole prevalente sulle Isole . Temperature in aumento, massime tra 27 e 32 gradi.

Giovedì 19 ottobre

Nord – Al nord ovest: piogge di forte intensità in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Al nord est : nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole sulle pianure venete;

piogge di forte intensità in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. : nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole sulle pianure venete; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, piogge di forte intensità sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno altrove;

– : coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, piogge di forte intensità sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 20 ottobre

Nord – Al nord ovest : coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, piogge di forte intensità sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est : nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti;

: coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, piogge di forte intensità sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. : nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, sereno sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite;

– : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, sereno sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. : nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Palermitano e sul Cagliaritano, nuvoloso con locali aperture sulla Costa Smeralda, sereno altrove.

Sabato 21 ottobre

Nord – Al nord ovest : nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole in Romagna e sulle Dolomiti, piogge di forte intensità sulle pianure emiliane;

: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole in Romagna e sulle Dolomiti, piogge di forte intensità sulle pianure emiliane; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia debole sui litorali e sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia debole sui litorali e sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, piogge di forte intensità altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia moderata sul litorale adriatico, nuvoloso con locali aperture sul litorale ionico, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole sul Palermitano e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Ciclone italico il 17 ottobre

Lunedì 9 ottobre, l’Ansa ha rilanciato un comunicato degli esperti de IlMeteo.it.

La nota annuncia che, stando alle ultime elaborazioni, nella seconda parte del mese di ottobre in Italia ci sarà un “drastico peggioramento del tempo” con l’arrivo di “aria più fresca atlantica pilotata dal Vortice Semi Permanente d’Islanda, che innescherà nel Bacino del Mediterraneo un vero e proprio Vortice Italico con tanta pioggia in una delle peggiori configurazioni per il nostro Paese”.

“La data prevista, prosegue la nota, è il 17 ottobre: i contrasti saranno elevati pertanto pure i fenomeni saranno intensi”.