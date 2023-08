Ondata di decessi legati alla nuova droga “Tranq”, un mix di fentanyl e xilazina che può causare cancrene

La Casa Bianca sta pensando a come intervenire per fermare l’ascesa della “droga zombie”: i decessi sono quadruplicati negli ultimi quattro anni, e il prezzo basso dei medicinali necessari non fa che facilitarne la diffusione.

La Tranq, un mix possibilmente mortale

La Tranq, chiamata anche comunemente “droga zombie”, è un mix di farmaci che ha come ingrediente principale la xilazina, un farmaco veterinario usato principalmente per sedare mucche e cavalli.

La xilaxina viene, nella maggior parte dei casi, tagliata con l’oppiaceo sintetico fentanyl, una sostanza al cui uso (e abuso) è legato un aumento dell’11% dei decessi nelle strade negli Stati Uniti nel giugno 2022.

Fonte foto: Getty Il senatore americano Charles Schumer, durante il briefing sulle morti legate alle overdosi causate dalla Tranq, tiene in mano una foto della bottiglia con il farmaco xilazina e la lettera emessa dalla Drug Enforcement Administration (DEA) che avvisa sui rischi del mix con il fentanyl

Come spiegato da alcuni funzionari della sanità pubblica californiana, “se combinata con oppioidi come il fentanyl, come spesso accade, la xilazina aumenta l’effetto potenzialmente letale della depressione respiratoria (rallentamento o arresto della respirazione) causata dagli oppioidi, aumentando il rischio di overdose e morte”.

Gli effetti della Tranq

Della Tranq si è iniziato a parlare al volgere del nuovo millennio a Puerto Rico, e da allora il suo uso è cresciuto esponenzialmente, anche grazie ai costi contenuti e alla facilità con la quale è possibile recupere online gli ingredienti necessari.

Il mix del sedativo e dell’oppioide, oltre ad annientare chi ne fa uso (motivo per il quale la droga è chiamata comunemente “droga zombie”), distrugge dall’interno i tessuti, e il suo uso cronico può potenzialmente causare necrosi, che rendono poi necessarie le amputazioni degli arti colpiti.

L’uso saltuario invece, pur riducendo il rischio di distruzione dei tessuti, può causare depressioni respiratorie, rallentando la respirazione, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, con il conseguente rischio di infarti, anche in giovane età.

L’intervento della Casa Bianca

Con un comunicato stampa rilasciato sul proprio sito ufficiale, la Casa Bianca è scesa in campo per contrastare quella che con il tempo sembra stia diventando una vera e propria piaga sociale: “l’Ufficio della Casa Bianca per la Politica Nazionale di Controllo della Droga (ONDCP) ha pubblicato un Piano di Risposta Nazionale per affrontare la combinazione mortale di xilazina mescolata con fentanyl”.

“La Casa Bianca sta mettendo a punto un nuovo piano per cercare di rinforzare i test, il monitoraggio e il trattamento per le droghe di strada tagliate con xilazina, un tranquillante veterinario che ha contribuito a un’ondata di morti per overdose in tutto il Paese”.

“Il piano – chiarisce poi il comunicato – ordina a diverse agenzie federali di espandere l’accesso alle risorse per test, prevenzione e recupero da overdose. Richiede inoltre l’utilizzo delle forze dell’ordine per identificare le fonti di xilazina e interrompere la fornitura”.