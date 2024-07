Ondata di caldo secondo le previsioni meteo, diverse città segnate dal bollino rosso: dove ci sarà ipertermia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Caldo africano, ma anche pioggia. Il Nord Italia si scrolla di dosso un po’ di afa. Nel secondo weekend di luglio si assisterà a una perturbazione atlantica con rovesci e temporali in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, praticamente sotto l’arco alpino. Temperature in calo fino a domenica. Al Centro e al Sud, invece, caldo intenso e diverse città con il bollino rosso per le ondate di calore, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana, dove ci sarà ipertermia.

Allerta meteo arancione in Lombardia e Trentino-Alto Adige venerdì 12 luglio

La Protezione Civile, nel suo bollettino, diramato un’allerta meteo arancioneper la giornata di venerdì 12 luglio.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio temporali in:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali

Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Fonte foto: ANSA Pioggia in piazza Duomo, a Milano

Allerta arancione per rischio idrogeologico in:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta gialla per rischio idraulico in:

Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Allerta gialla per rischio temporali in:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Trento Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Allerta gialla per rischio idrogeologico in:

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Le città da bollino rosso nel weekend: dove ci sarà ipertermia

Venerdì 12 luglio

Bologna: 39 gradi

39 gradi Campobasso: 34 gradi

34 gradi Firenze: 37 gradi

37 gradi Frosinone: 36 gradi

36 gradi Latina: 39 gradi

39 gradi Perugia: 36 gradi

36 gradi Pescara: 36 gradi

36 gradi Rieti: 35 gradi

35 gradi Roma: 37 gradi

37 gradi Trieste: 37 gradi

37 gradi Viterbo: 36 gradi

Sabato 13 luglio

Ancona: 36 gradi

36 gradi Bologna: 37 gradi

37 gradi Campobasso: 33 gradi

33 gradi Firenze: 36 gradi

36 gradi Frosinone: 36 gradi

36 gradi Latina: 38 gradi

38 gradi Perugia: 35 gradi

35 gradi Pescara: 37 gradi

37 gradi Rieti: 34 gradi

34 gradi Roma: 36 gradi

36 gradi Viterbo: 36 gradi

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 12 luglio

Nord: temporali in transito su Alpi, Prealpi e alte pianure, qualche addensamento in Liguria, in prevalenza soleggiato sui restanti settori. Temperature in calo, massime tra 30 e 33 gradi;

temporali in transito su Alpi, Prealpi e alte pianure, qualche addensamento in Liguria, in prevalenza soleggiato sui restanti settori. Temperature in calo, massime tra 30 e 33 gradi; Centro: ben soleggiato su tutte le regioni, qualche innocuo addensamento in Appennino. Clima caldo. Temperature in lieve aumento, massime tra 33 e 38 gradi;

ben soleggiato su tutte le regioni, qualche innocuo addensamento in Appennino. Clima caldo. Temperature in lieve aumento, massime tra 33 e 38 gradi; Sud: prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locale lieve variabilità diurna sui rilievi appenninici. Temperature in lieve rialzo, clima molto caldo, massime tra 34 e 39 gradi.

Sabato 13 luglio

Nord : instabile sulle Alpi con rovesci e qualche temporale in estensione in giornata all’alta Val Padana, specie occidentale. Qualche pioggia anche in Liguria. Temperature in diminuzione, massime tra 24 e 29 gradi;

: instabile sulle Alpi con rovesci e qualche temporale in estensione in giornata all’alta Val Padana, specie occidentale. Qualche pioggia anche in Liguria. Temperature in diminuzione, massime tra 24 e 29 gradi; Centro: tempo prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento al mattino sull’alta Toscana. Temperature in lieve calo, massime tra 30 e 35 gradi;

tempo prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento al mattino sull’alta Toscana. Temperature in lieve calo, massime tra 30 e 35 gradi; Sud: tempo stabile e soleggiato su tutte le regione per la persistenza dell’anticiclone. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 30 e 38 gradi.

Domenica 14 luglio

Nord – Al Nord Ovest: s ereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno;

ereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : sereno; Centro – Sul tirreno : Sereno. Sull’adriatico : sereno;

– : Sereno. : sereno; Sud – Sul tirreno: sereno. Sull’adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: sereno.