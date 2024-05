Ondata di caldo record in India a Nuova Delhi con oltre 52 gradi, allarme delle autorità: l'acqua scarseggia

Nuova Delhi ha appena raggiunto la temperatura più alta mai registrata in India, superando i 52 gradi. E il caldo torrido non è l’unico problema: c’è carenza d’acqua. Le autorità hanno rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a evitare sprechi.

Nuova temperatura massima a Nuova Delhi

I servizi meteorologici indiani hanno rilevato una nuova temperatura massima di 52,3 gradi a Nuova Delhi: un record non solo per la capitale, ma per l’intero Paese.

Lo riporta Ansa, sottolineando che il picco di calore è stato registrato nel pomeriggio nel sobborgo di Mungeshpur dal dipartimento meteorologico nazionale.

Fonte foto: ANSA

Caldo record a Nuova Delhi, capitale dell’India

Viene battuto così di oltre un grado Celsius il precedente primato del Paese, che era stato raggiunto nel deserto del Rajasthan.

Allarme siccità in India

Considerata la situazione critica causata dall’ondata di calore, il governo di Nuova Delhi ha emanato una serie di misure per evitare lo spreco di acqua.

Lo ha fatto sapere in una conferenza stampa la ministra Atishi, che ha anche rivolto un appello a tutti i cittadini invitandoli a usare l’acqua disponibile con moderazione.

Fino a nuove indicazioni, sarà vietato lavare automobili, far fuoriuscire l’acqua dalle cisterne e utilizzare le risorse idriche destinate agli usi domestici nei cantieri.

Duecento squadre di agenti sono state incaricate dall’amministrazione di Delhi di assicurarsi che queste misure anti-spreco vengano rispettate.

Gli altri Paesi colpiti dal caldo estremo

In contemporanea a quanto sta accadendo in India, anche il Pakistan è stato colpito da una nuova ondata di caldo.

Adnkronos riferisce che l’aumento delle temperature, arrivate sopra i 50 gradi, hanno causato l’esplosione di un pneumatico di un pullman. Il veicolo è uscito fuori strada, finendo in un burrone. Si stimano almeno 28 vittime, tra cui 3 donne e altrettanti bambini.

Caldo record anche a Città del Messico, dove qualche giorno fa le temperature hanno sfiorato i 35 gradi. Gli scienziati dell’Università Nazionale Autonoma del Paese hanno avvertito che nelle prossime settimane potrebbero essere raggiunti nuovi picchi.