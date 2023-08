Ondata di caldo in Italia, 19 città con bollino rosso secondo il Ministero: atteso un brusco calo nel weekend

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Prosegue l’ondata di caldo in Italia, dove per la seconda volta quest’estate sono state raggiunte temperature elevatissime unite ad un’afa soffocante sulla maggior parte del territorio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, la situazione è destinata a peggiorare ancora per la giornata di domani, venerdì 25 agosto 2023.

Quali sono le 19 città con bollino rosso

Secondo i dati diramati, infatti, saliranno da 17 a 19 le città con bollino rosso, ovvero quelle in cui le temperature saranno più elevate e le autorità consigliano massima attenzione. Va evitato il più possibile di esporsi al sole durante le ore più calde, specie per i soggetti fragili o le persone più anziane. Nel dettaglio, le città lungo lo Stivale per le quali è stata diramata l’allerta massima sono:

Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobassi Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo

Bollino arancione invece per Ancona, Messina e Palermo, giallo per Catania, Civitavecchia, Pescara e Reggio Calabria. L’unica città con bollino verde è invece Cagliari.

Leggero miglioramento da sabato 26 agosto

La situazione è destinata a migliorare, ma solo leggermente, nella giornata di sabato 26 agosto 2023. L’ondata di caldo che ha colpito l’Italia inizierà infatti a indebolirsi e scenderanno a 16 le città con bollino rosso. Nel dettaglio questa sarà la situazione:

Bollino rosso : Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona

: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona Bollino arancione : Palermo

: Palermo Bollino giallo : Catania, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Viterbo

: Catania, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Viterbo Bollino verde: Cagliari, Civitavecchia

Previsto un calo delle temperature nel weekend

Secondo gli esperti del meteo, il punto di svolta sarà sabato 26 agosto. Il caldo afoso inizierà infatti a lasciar spazio a temperature più miti a partire dalle Regioni del Nord, per poi estendersi al resto dello Stivale.

Come di consueto, questo brusco calo delle temperature aumenterà il rischio di temporali e disastri: sono previsti rovesci sparsi a partire dal pomeriggio, in particolare in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, dove sono attesi anche locali nubifragi e grandinate.

Nell’alto Adriatico e in tutto il Centro Sud invece la situazione resterà ancora molto calda, con temperature massime sempre comprese tra i 32 e i 40 gradi in Emilia, zone del Centro e Sardegna.