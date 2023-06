Ondata di caldo africano sull'Italia secondo le previsioni meteo: temperature in salita poi break temporalesco

La terza settimana di giugno in Italia è caratterizzata dalla prima ondata di caldo africano sul nostro Paese. I primi segnali di cambiamento sono attesi a partire da giovedì. Ecco le previsioni meteo fino al weekend.

Prima ondata di caldo africano in Italia

L’alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta in questi giorni, favorendo tempo in gran parte stabile e soleggiato ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo di quella che gli esperti di ‘3bMeteo’ hanno definito “la prima fiammata africana dell’estate 2023“.

Da giovedì una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature.

Fonte foto: iStock - Marc Bruxelle Prima ondata di caldo africano in Italia.

Il meteo del weekend regione per regione

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 20 giugno

Nord: cielo poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani in prossimità dell’arco alpino associati a qualche rovescio o temporale in attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, massime tra 29 e 34.

cielo poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani in prossimità dell’arco alpino associati a qualche rovescio o temporale in attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, massime tra 29 e 34. Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato o al più velato con qualche nube cumuliforme sull’Appennino. Temperature in aumento, con massime tra 30 e 35.

tempo stabile e in prevalenza soleggiato o al più velato con qualche nube cumuliforme sull’Appennino. Temperature in aumento, con massime tra 30 e 35. Sud: cielo sereno o poco nuvoloso, con sporadici addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna in Appennino. Temperature in aumento, con massime tra 29 e 34.

Mercoledì 21 giugno

Nord: cielo irregolarmente nuvoloso per velature in transito su Liguria e in Val Padana; un po’ di variabilità pomeridiana sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in lieve aumento, con massime tra 31 e 36.

cielo irregolarmente nuvoloso per velature in transito su Liguria e in Val Padana; un po’ di variabilità pomeridiana sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in lieve aumento, con massime tra 31 e 36. Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato o al più velato, isolate nubi pomeridiane in Appennino. Temperature in aumento, con massime tra 30 e 34.

tempo stabile e in prevalenza soleggiato o al più velato, isolate nubi pomeridiane in Appennino. Temperature in aumento, con massime tra 30 e 34. Sud: cielo sereno o poco nuvoloso, con isolati addensamenti pomeridiani in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36.

Giovedì 22 giugno

Nord: sole offuscato da nubi alte e stratificate, ma con instabilità in aumento sulle Alpi per rovesci e temporali in estensione entro sera all’alta Pianura Padana. Temperature stazionarie, con massime tra 30 e 35.

sole offuscato da nubi alte e stratificate, ma con instabilità in aumento sulle Alpi per rovesci e temporali in estensione entro sera all’alta Pianura Padana. Temperature stazionarie, con massime tra 30 e 35. Centro: tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con il passaggio di velature alte e sottili. Temperature in aumento, con massime tra 31 e 36.

tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con il passaggio di velature alte e sottili. Temperature in aumento, con massime tra 31 e 36. Sud: tempo stabile e ben soleggiato con locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 36, superiori in Sardegna.

Venerdì 23 giugno (tendenza)

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Sereno sulle pianure venete e sulle pianure emiliane.

Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Sereno sulle pianure venete e sulle pianure emiliane. Centro – Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno altrove.

Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno altrove. Sud – Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Sereno.

Sabato 24 giugno (tendenza)

Nord – Al nord ovest: cielo sereno sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Al nord ovest: cielo sereno sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove. Centro – Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sul Gran Sasso. Sud – Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Domenica 25 giugno (tendenza)

Nord – Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Sereno altrove. Centro – Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Sereno altrove.

Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Sereno altrove. Sud – Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Sereno altrove.