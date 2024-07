Omofobia contro il meteorologo Rai Luca Ciceroni aggredito a Roma in un locale dal cameriere: la reazione

Il meteorologo Luca Ciceroni, volto noto della Rai, è stato vittima di un’aggressione omofoba a Roma. A denunciarlo sui social è stato lo stesso giornalista Tv, riportando le frasi sessiste che si è sentito rivolgere da un cameriere durante una serata tra amici in un locale del quartiere capitolino di Montesacro.

L’aggressione a Luca Ciceroni

Ciceroni ha raccontato la sua esperienza nel quartiere di Roma dove vive dal 2005, in un lungo post sulla sua pagina Facebook. “Vorrei segnalare un terribile gesto di omofobia che ha rovinato la quiete di una piacevole cena tra amici” ha scritto all’inizio della sua denuncia social.

Il meteorologo ha riportato come, poco prima di uscire dal locale dopo una cena con due amiche nella serata di sabato 29 giugno, sia stato vittima di un’aggressione verbale “da parte di uno dei camerieri, ma non solo, perché nonostante abbia cercato i titolari ed abbia interagito con la signora che si trovava alla cassa, l’atmosfera è degenerata rapidamente davanti all’incredulità di coloro che si trovavano a cena in quel posto nel quale non metterò mai più piede”.

L’episodio di omofobia contro il meteorologo Rai

“Tutto è partito da un apprezzamento nei confronti del cameriere, il quale ha reagito affrontandomi in maniera pesante con insulti“, ha scritto Ciceroni, raccontando di aver semplicemente risposto “che mi faceva pena”.

“A quel punto mi sono allontanato” si legge ancora nel post del giornalista, “ho evitato lo scontro con il bulletto, ho fatto il giro lungo piazzale Adriatico e sono entrato dentro al locale dalla parte opposta per cercare i titolari convinto di ricevere scuse”.

Gli insulti del cameriere

“Lui mi ha seguito, ha chiuso la porta sbattendola e ha iniziato a spingermi, insultarmi, sempre allo stesso modo – è la testimonianza di Ciceroni – mi diceva hai paura vero? Perché voi f***i siete dei codardi, mezzi uomini di m***a, malati e mi spingeva davanti alla cassiera, che invece di intervenire facendolo ragionare lo ha appoggiato, senza insulti sì, ma facendo capire che anche il suo pensiero era lo stesso!”.

“Questa cosa mi ha segnato – è la denuncia del meteorologo Rai – e mi ha fatto capire che i politici stanno seminando odio, razzismo, omofobia e cattivo esempio a questo Paese oramai alla deriva!!!”.