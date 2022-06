Omicron BA.5 è più contagiosa delle altre sottovarianti ma più lieve della Delta: cosa sappiamo

La sottovariante di Omicron BA.5 sta provocando una impennata di contagi in Portogallo, spingendo verso l’alto la curva della pandemia di Covid-19. Il motivo risiede nella sua maggiore trasmissibilità rispetto alle altre sottovarianti di Omicron, come hanno evidenziato gli ultimi dati raccolti. Più contagiosa, ma anche più leggera rispetto alla variante Delta, come le altre forme di Omicron.

Covid, Omicron BA.5 fa impennare i casi in Portogallo

La sottovariante di Omicron BA.5 ha causato una impennata di contagi in Portogallo nelle ultime settimane. Stando ai dati della Johns Hopkins University, i casi di Covid nel Paese sono passati dagli 11 mila registrati nei primi giorni di aprile ai circa 28 mila di inizio giugno.

Nello stesso periodo però non c’è stato un aumento dei decessi, che anzi sono scesi dalla media settimanale di 46 a quella attuale di 38.

L’allerta su questa sottovariante era stata lanciata a metà maggio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), quando Omicron BA.5 era entrata a far parte delle varianti del coronavirus che destano preoccupazione.

BA.5 è più contagiosa delle altre sottovarianti di Omicron

La sottovariante BA.5 è più contagiosa rispetto alle altre varianti di Omicron. Lo rivelano i dati contenuti sulla piattaforma BiorXiv che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica, e che sono il risultato di una ricerca condotta in Giappone e coordinata da Izumi Kimur dell’Univesità di Tokyo.

BA.5 sarebbe più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron a causa di almeno due mutazioni che le permettono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace.

Stando ai primi dati però, BA.5, come le altre varianti di Omicron, sarebbe più lieve rispetto alla Delta, la variante del coronavirus predominante in precedenza.

L’emergere della sottovariante “non deve spaventarci, non rovinerà la nostra estate“, ha affermato all’Adnkronos Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia.

Il virologo ha spiegato che la sottovariante BA.5 “segue tutte le altre che si sono già presentate, inizialmente sembrano creare danni, ma poi non è così”.

Sottovariante BA.5, dove è diffusa

La sottovariante BA.5 è arrivata quasi contemporaneamente alla BA.4. Secondo i dati più recenti dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA), questa sottovariante di Omicron al momento è diffusa soprattutto in Portogallo: alla data dell’8 maggio scorso costituiva il 18,47% del virus in circolazione, al 20 maggio la quota era già aumentata al 37%.

Percentuali decisamente inferiori invece negli altri Paesi europei: 1,28% in Germania e Gran Bretagna, 0,88% in Francia. In Italia i dati dell’Istituto Superiore di Sanità indicavano che al 3 maggio la sottovariante BA.5 costituiva lo 0,4% del virus in circolazione nel Paese.