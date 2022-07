Omicron 5, in Italia sono tornate le polmoniti: il nuovo allarme del 118

La variante Omicron 5 sta facendo impennare i contagi Covid in Italia. Col recente boom di casi, il personale del Servizio Sanitario di Urgenza 118 ha notato il ritorno di episodi di polmonite che richiedono la ventilazione assistita, di cui sarebbe responsabile la sottovariante di Omicron BA.5.

L’allarme del 118

A riportare l’allarme lanciato dal presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza 118, Mario Balzanelli, è l’agenzia ‘ANSA’: “Ricominciamo a vedere cose che non vedevamo più: mentre le precedenti versioni di Omicron risparmiavano le vie aeree inferiori, adesso stiamo ricominciando a vedere polmoniti provocate dalla Omicron BA.5, che riesce a raggiungere gli alveoli polmonari”.

Mario Balzanelli ha spiegato che si stanno osservando “forme di polmonite virale che richiedono la ventilazione assistita”.

Mario Balzanelli ha anche riferito che nelle strutture di pronto soccorso sono rilevate in questo periodo “moltissime persone positive al virus SarsCoV2 del tutto asintomatiche”. Il presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica 118 ha spiegato: “Sono persone che arrivano per accompagnare minori o anziani, o per fare medicazioni, e che devono fare il tampone come previsto per chiunque arrivi in un pronto soccorso”. Stando a quanto riferito da Balzanelli, è un fenomeno che si sta osservando “da alcune settimane” e su cui “non sono ancora disponibili dati unitari”, ma che può essere ritenuto l’indice di una “circolazione virale elevatissima”.

Covid in Italia: il report dell’Iss

Dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità sul Covid in Italia, risultano ancora in aumento l’indice di trasmissibilità (da 1,07 a a 1,30) e l’incidenza dei casi Covid (da 504 a 763). Inoltre, è emerso che le persone non vaccinate contro il Covid-19, rispetto a quelle che invece si sono sottoposte a vaccinazione, corrono un rischio fino a 7 volte maggiore di morte e fino a 4 volte più alto di ricovero in terapia intensiva.

Lo stesso report ha evidenziato che negli ultimi 7 giorni i casi di reinfezione Covid sono saliti in Italia del 9,5%. La scorsa settimana l’aumento rilevato era stato dell’8,4%. L’Iss ha inoltre indicato che, dal 24 agosto 2021 al 28 giugno 2022, sono stati segnalati 587.347 casi di reinfezione.

Fonte foto: ANSA Gli ospedali italiani stanno valutando la riapertura dei reparti Covid.

Gli ospedali italiani riaprono i reparti Covid?

Proprio alla luce dell’aumento dei casi Covid in Italia, gli ospedali italiani stanno ragionando su una possibile riapertura dei reparti Covid, in attesa di valutare i dati che emergeranno nei prossimi 10-15 giorni. Lo ha annunciato il presidente della Fiaso (la Federazione degli ospedali italiani) Giovanni Migliore.