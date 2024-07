Omicidio Vincenza Saracino, la donna sgozzata a Preganziol: interrogato il marito con cui gestiva un sexy shop

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo nel Trevigiano: una donna di 50 anni, Vincenza Saracino, è stata trovata morta in un casolare a Preganziol con una profonda ferita alla gola, sgozzata. La donna era svanita nel nulla, la macabra scoperta 24 ore dopo la denuncia di scomparsa. Si indaga per omicidio, gli inquirenti hanno interrogato il marito, con cui gestiva un sexy shop.

Vincenza Saracino, la donna trovata sgozzata nella serata di mercoledì 3 luglio 2024 a Preganziol (Treviso), aveva 50 anni, era originaria di Molfetta (Bari) e viveva a Treviso. Assieme al marito gestiva un sexy shop a Preganziol.

Secondo quanto riporta Ansa, il corpo privo di vita della donna è stato trovato in un casolare abbandonato in via Maleviste, nelle campagne tra Treviso e Preganziol.

A trovare il cadavere è stata una squadra di vigili del fuoco che era impegnata nelle ricerche, attivate dalla prefettura di Treviso in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dal marito martedì sera.

Le indagini sull’omicidio

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, coordinati dalla procura trevigiana. La causa della morta appare chiara, la donna è stata sgozzata, ma le circostanze e la dinamica del delitto sono ancora tutte da chiarire.

Non è esclusa l’ipotesi della rapina, dato che mancano all’appello alcuni effetti personali della donna: gli investigatori li stanno cercando nei paraggi del casolare, come anche l’arma del delitto.

Interrogato il marito

Il marito della donna è già stato interrogato due volte dai carabinieri. È stato lui a denunciare la scomparsa della moglie presentandosi ai carabinieri martedì 2 luglio. Sentito dai militari nel giorno della denuncia, è stato nuovamente interrogato dopo il ritrovamento del cadavere.

In attesa degli esiti dei rilievi della Scientifica e dell’autopsia sul corpo della vittima, gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, alla ricerca di tracce della donna e del suo assassino.

La scomparsa della donna

Vincenza Saracino era svanita nel nulla nel tardo pomeriggio di martedì 2 luglio, quando in sella alla sua bici elettrica si era allontanata dal negozio che gestisce col marito a Preganziol per tornare a casa a Treviso.

Alcuni testimoni hanno detto di averla vista in giro in bici, l’ultimo avvistamento, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi di un supermercato alle 17.30, poi più nulla.

A 24 ore di distanza il ritrovamento del cadavere nel casolare abbandonato, all’esterno, il corpo adagiato al muro. Vincenza Saracino è stata trovata con addosso i vestiti che aveva al momento della scomparsa. La sua bici è stata rinvenuta a poca distanza dall’edificio diroccato.