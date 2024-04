Omicidio Pierina Paganelli sempre avvolto nel mistero, Valeria risponde alle accuse sul marito Louis Dassilva

Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva dalle illazioni sull’omicidio di Pierina Paganelli. La donna, alle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’, ritorna sul dettaglio del video della farmacia secondo il quale si vedrebbe Dassilva passare senza zoppicare proprio nella sera in cui la 78enne è stata uccisa in via del Ciclamino 31, a Rimini.

Ricordiamo che Louis ha sempre detto che il 2 ottobre, un giorno prima dell’omicidio, aveva avuto un incidente e per questo presentava difficoltà nella deambulazione. Tuttavia, quel filmato lo mostrerebbe camminare senza problemi.

“Fatemi vedere quel filmato in cui si vede mio marito in modo riconoscibile e io ci credo”, risponde Valeria Bartolucci all’inviata, alla quale ribadisce che il 3 ottobre è stata sempre insieme al marito e in nessun momento della giornata lo ha perso di vista. “Magari quel filmato è successivo alla sera dell’omicidio“, ipotizza la donna. L’inviata incalza, ricordando che gli inquirenti parlano di un uomo di colore con un sacchetto in mano: “Come dice il detto – risponde Valeria Bartolucci – di notte tutti i gatti sembrano neri”.

Secondo Valeria Bartolucci, il marito non avrebbe avuto alcun motivo di uccidere Pierina Paganelli, ma è come se ci fosse una regia che indirizza le attenzioni su Louis.