Omicidio Pierina Paganelli sempre avvolto nel mistero: i sospetti su Louis Dassilva, il marito di Valeria

Di nuovo riflettori puntati su Louis Dassilva nell’omicidio di Pierina Paganelli. A questo giro il dirimpettaio della vittima, 33 anni e di origine nigeriana, avrebbe ricevuto da Manuela Bianchi una cifra pari a 5 mila euro da custodire. Lo rivela ‘Quarto Grado’, che su questo aspetto ha ascoltato Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva.

“Louis è stato tirato in mezzo”, riferisce Valeria alle telecamere. Il sospetto, infatti, è che Manuela Bianchi avrebbe consegnato a Dassilva quel denaro per incastrarlo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Per lo stesso motivo la nuora della vittima avrebbe chiamato Dassilva la mattina del 4 ottobre, quando è stato scoperto il corpo della 78enne. L0uis si difende da tempo: “So di essere innocente, non so perché ce l’abbiano con me”, e la moglie Valeria Bartolucci aggiunge che le dichiarazioni incrociate di Manuela Bianchi e suo fratello Loris avrebbero avuto il solo fine di “mettere in mezzo” il marito.

L’amante della nuora della vittima, quindi, secondo Valeria Bartolucci si presenta come il colpevole perfetto. Di un’opinione diversa è Nunzia Barzan, legale di Manuela e Loris Bianchi, che sostiene che l’assassino sia una persona estranea alla palazzina di via del Ciclamino.

Oggi Louis Dassilva sfugge alla telecamere, e alla richiesta di un commento sulla possibilità che l’abbiano tirato in mezzo risponde con il silenzio.