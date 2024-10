Omicidio Pierina Paganelli, isolato il Dna di altri due uomini oltre a quello di Louis Dassilva: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Altri due profili genetici sono stati isolati sul luogo del delitto di Rimini dove si è consumato l’omicidio di Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Al Dna di Louis Dassilva, dunque, si aggiunge quello di altri due uomini. La posizione del 34enne, in carcere in quanto ritenuto responsabile della morte dell’ex infermiera 78enne, non cambia. A chi appartengono, quindi, i due profili?

Isolato il Dna di altri due uomini

Il professor Emiliano Giardina, incaricato dal tribunale di Rimini come super consulente con il compito di eseguire accertamenti sul luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli, in via del Ciclamino ha isolato il Dna di altri due uomini.

Il primo a essere repertato fino ad oggi è il profilo di Louis Dassilva, le cui tracce organiche sono impresse sugli effetti personali a disposizione delle autorità: un coltello da cucina e un paio di pantaloni da lavoro che il 34enne indossava nel giorno dell’incidente in moto.

Fonte foto: ANSA Louis Dassilva nel giorno del suo arresto per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il super consulente ha isolato il Dna di tre uomini sul luogo del delitto, uno dei profili corrisponde al 34enne

Gli altri due profili genetici erano presenti, rispettivamente, sul muro dello scantinato in cui Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate e sulla gonna della vittima. Per risalire alle identità dei due nuovi profili isolati il professor Giardina ha chiesto una proroga di 45 giorni.

Nel frattempo spuntano le prime ipotesi: il Dna presente sulla gonna della 78enne potrebbe appartenere a un operatore del 118, mentre quello sul muro potrebbe essere stato lasciato da un residente in un periodo precedente all’omicidio. Come comunica il consulente legale Davide Barzan a Fanpage, non si esclude che il Dna isolato possa essere comparato con quello di Loris Bianchi.

Roberta Bruzzone: “Louis Dassilva è tranquillo”

Nella sostanza, il Dna di Louis Dassilva non sarebbe presente sul luogo dell’omicidio. La criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa del metalmeccanico, lo sottolinea a Fanpage:

Queste notizie hanno trovato Louis molto ottimista e sereno. Ha sempre detto che il suo Dna non è presente sulla scena del crimine, questa è solo una prova di quanto già aveva dichiarato agli inquirenti. Lui è stato, se vogliamo, il più coerente in questi mesi.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli, 78 anni, è stata uccisa intorno alle 22:15 del 3 ottobre 2023 nello scantinato della palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, dove era appena rientrata dopo un incontro di preghiera.

Per il suo omicidio è stato arrestato Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi, nuora della vittima in quanto moglie del figlio Giuliano Saponi. Secondo gli inquirenti, Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli per salvare il suo matrimonio, dal momento che la donna sarebbe stata a conoscenza della relazione clandestina di Manuela ed era stata sentita mentre ne parlava al telefono con gli altri figli.