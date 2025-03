Omicidio Pierina Paganelli, indagata la nuora Manuela Bianchi: colpo di scena durante l'interrogatorio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Importante svolta nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta a Rimini il 4 ottobre 2023: è difatti ora indagata Manuela Bianchi, nuora della vittima, per favoreggiamento. La svolta è avvenuta nel corso di un interrogatorio in Procura, in seguito alle risposte fornite dalla donna agli inquirenti.

Le rivelazioni nell’interrogatorio

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, è stata convocata in Procura a Rimini nella giornata di oggi – martedì 4 marzo 2025 – per essere ascoltata in merito all’omicidio della suocera. L’interrogatorio, iniziato alle 9 del mattino, si è svolto alla presenza dell’avvocata difensore Nunzia Barzan e del consulente criminalista Davide Barzan. ​

Durante l’interrogatorio sono state poste a Bianchi domande riguardanti la mattina del 4 ottobre 2023, giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli. Secondo la Procura, prima di scoprire il corpo della suocera Bianchi avrebbe incontrato Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio e suo presunto amante, attualmente in carcere.

Fonte foto: ANSA L’arresto di Louis Dassilva, presunto amante di Manuela Bianchi, ora indagata per favoreggiamento nell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli

Bianchi avrebbe dichiarato di non ricordare cosa avvenne nei quattro minuti precedenti la scoperta del cadavere. Questa lacuna nella sua testimonianza ha portato gli inquirenti a sospettare un possibile favoreggiamento nei confronti di Dassilva.

Indagata Manuela Bianchi

L’interrogatorio è stato quindi interrotto per formalizzare l’iscrizione di Bianchi nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento, per poi riprendere con lei in qualità di indagata.

La posizione della donna è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire il suo ruolo nella vicenda e la natura dei suoi rapporti con Louis Dassilva. In particolare, le telecamere di sorveglianza nei pressi del garage hanno registrato un periodo di quattro minuti di silenzio tra il momento del ritrovamento e l’inizio delle urla di Bianchi.

Gli investigatori sospettano ora che in questo lasso di tempo la donna possa aver visto o interagito con qualcuno sulla scena del crimine, forse proprio con Louis Dassilva.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, è stata trovata morta nel garage della sua abitazione in via del Ciclamino a Rimini, il 4 ottobre 2023. La donna era rientrata la sera precedente da un incontro di preghiera dei Testimoni di Geova.

Il corpo è stato scoperto intorno alle 8:30 del mattino dalla nuora, Manuela Bianchi. Le indagini si sono inizialmente concentrate su Louis Dassilva, vicino di casa e amante di Bianchi, arrestato nel luglio 2024 con l’accusa di omicidio.

La recente iscrizione di Manuela Bianchi nel registro degli indagati per favoreggiamento ha però complicato la situazione, con gli inquirenti che dovranno ora capire se la donna stia tentando di nascondere informazioni fondamentali per lo sviluppo delle indagini.