Omicidio Pierina Paganelli a Rimini, Louis Dassilva farà la prova della telecamera: il video dell'avvocato

Louis Dassilva ha dato la propria disponibilità a sottoporsi al test della telecamera nel contesto delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Nei giorni scorsi gli inquirenti sono tornati in via del Ciclamino, sulla scena del delitto, per ricostruire le fasi della tragedia.

La squadra mobile ha impiegato un figurante dalla pelle scura, ma il metalmeccanico 34enne sarebbe disponibile per comparire in prima persona sotto la telecamera della farmacia San Michele, la stessa che alle 22 del 3 ottobre 2023 potrebbe aver inquadrato l’assassino. Lo riferisce a Quarto Grado Riario Fabbri, l’avvocato di Louis Dassilva.

"Voi siete sicuri che quello non sia Louis Dassilva, ma sia il vicino", gli fa notare il giornalista. "Lo sosteniamo, abbiamo necessità di acquisire nuovi documenti", risponde Fabbri. A proposito della disponibilità del suo assistito a comparire sotto l’occhio elettronico della farmacia, sottolinea: "Deve esserci la possibilità di riprodurre la stessa scena".

Louis Dassilva è stato arrestato il 16 agosto come responsabile dell’omicidio di Pierina Paganelli, ma si professa innocente. Anche la moglie Valeria Bartolucci sostiene la sua innocenza da quando è scoppiata la vicenda, e punta il dito contro persone che potrebbero averlo coinvolto come capro espiatorio di alcuni dissapori e pregiudizi.