Omicidio Piacenza, 13enne morta dopo la caduta dal balcone: fermato il fidanzato, la reazione della madre

La mamma di Aurora, la ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre a Piacenza, si è sentita “sollevata” alla notizia del fermo disposto nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre per il fidanzato 15enne della figlia. Lo ha reso noto la sua avvocata.

La reazione della mamma di Aurora al fermo del fidanzato della figlia

“Si è sentita sollevata”. Sono queste le parole usate dall’avvocata Lorenza Dordoni per descrivere la reazione della mamma di Aurora, da lei assistita, alla notizia del fermo disposto per il fidanzato 15enne della figlia, morta a Piacenza il 25 ottobre. Come riportato dall’agenzia ANSA, la legale ha anche aggiunto: “La madre ha pianto e ha detto che ora i sospetti che aveva, oggi li considera una conferma”.

Nei giorni scorsi la sorella 22enne di Aurora aveva lanciato diverse accuse sui social network, spiegando che non credeva al suicidio o all’incidente per la caduta dal balcone situato all’ottavo piano del palazzo.

Perché è stato fermato il fidanzato di Aurora

La svolta nel caso si è registrata nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre, quando i carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza, su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna, hanno raggiunto il fidanzato 15enne di Aurora e lo hanno portato in un carcere minorile. Il giovane è indagato per l’omicidio della 13enne.

Il 25 ottobre scorso, la piccola Aurora è morta cadendo dal palazzo dove viveva, precipitando da un balcone all’ottavo piano, su un terrazzo, dopo un volo di circa 8 metri. Era in compagnia del ragazzo, che venerdì, dopo essere stato interrogato per tutto il giorno, era stato rilasciato. Stando alla sua versione dei fatti, la ragazzina è precipitata da sola.

Omicidio Piacenza: per Aurora “importante trauma cranico”

Intanto, dall’esame esterno condotto nel pomeriggio di lunedì sul cadavere di Aurora, come riferito ancora da ANSA, sarebbe emerso un importante trauma cranico. Dovrà essere analizzato ulteriormente, allo scopo di capire se sia compatibile con gli effetti della caduta o se possa essere legato a un trauma precedente o ad altre cause.

Sono stati anche prelevati tamponi per gli esami genetici e sono previsti in seguito gli esami istologici. È stata osservata anche una copiosa presenza di sangue sul capo. Anche questa dovrà essere valutata dagli specialisti.

Nella giornata di martedì è prevista la Tac e poi l’autopsia vera e propria sul corpo di Aurora, morta a Piacenza il 25 ottobre.