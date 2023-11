Omicidio Paganelli, il testimone contraddice Louis: "Non ho visto nessuno toccare il corpo di Pierina"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Nuova testimonianza sull’omicidio di Pierina Paganelli. Un testimone del ritrovamento del corpo della donna contraddice la versione di Louis e afferma di non aver visto nessuno toccare il corpo della vittima prima che arrivassero i medici.

La nuova testimonianza

Un testimone del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli ha parlato, proteggendo la propria identità, alla trasmissione Quarto Grado di Rete 4 andata in onda nella serata di venerdì.

Le sue dichiarazioni hanno in parte contraddetto il racconto di Louis, che insieme alla nuora di Pierina e allo stesso testimone era presenta quando fu scoperto il cadavere della vittima dell’omicidio di Rimini.

“Inizialmente siamo scesi ma non abbiamo controllato bene. Siamo risaliti per chiamare i soccorsi. I sanitari ci hanno detto di scendere nuovamente ma Manuela ha risposto che era impossibile, nei garage il telefono non prende” ha detto all’intervistatore.

Le frasi più importanti del testimone

Poi ha aggiunto una frase che contraddice la versione di Louis: “Ci siamo avvicinati, io Manuela e la signora (Rosella, l’amica di Pierina chiamata da Louis, ndr.) con le torce dei telefonini e solo allora Manuela l’ha riconosciuta”.

Ha poi continuato: “Ci siamo avvicinati, ma nessuno l’ha toccata. Né io né Manuela. Dopo ho visto che [Louis] è andato giù, ma nel mentre sono arrivati i soccorsi. Non so quando ha avuto il tempo di toccarla”.

Questo racconto contradirebbe in parte quello di Louis, che invece avrebbe affermato di aver toccato il corpo di Pierina per sentire se era ancora viva, e di aver verificato che il cadavere della vittima era già freddo.

La versione di Louis

Nelle varie testimonianze rese, Louis ha raccontato una storia che si incastra solo parzialmente con quella di questo testimone anonimo. Il senegalese dice di essere stato chiamato da Manuela e di essere sceso in ascensore nel garage dove si trovava il corpo.

Fino a qui le due testimonianze convergono, ma le differenze arrivano mentre il testimone e la nuora della vittima chiamano i soccorsi. In questo momento Louis avrebbe chiamato altri vicini, tra cui Rosella.

Proprio in questi attimi sarebbe sceso nuovamente nel garage, prima dell’arrivo dei medici, insieme all’amica di Pierina, e avrebbe toccato il corpo: “Ho toccato il collo e il polso, per sentire se era ancora viva, e ho sentito che era fredda” ha dichiarato.