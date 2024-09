Omicidio e tentato suicidio a Prato, uccide il marito anziano e si accoltella: l'uomo era malato da tempo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia familiare in provincia di Prato. A Mercatale di Vernio una donna di 82 anni ha ucciso l’anziano marito e ha poi tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola con un coltello, senza riuscirci. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell’omicidio.

Uccide il marito a Vernio (Prato)

L’omicidio e il tentato suicidio sono avvenuti nella serata di domenica 29 settembre in un’abitazione di Vernio, piccolo comune in provincia di Prato, nella frazione di Mercatale.

Secondo quanto riporta Ansa, una donna di 82 anni ha ucciso il marito a colpi di coltello per poi tentare di togliersi la vita.

L’allarme è scattato nella tarda serata di domenica, quando sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118.

Purtroppo per l’uomo, 82 anni, non c’era più nulla da fare, i soccorritori hanno soltanto potuto accertarne il decesso.

Omicidio e tentato suicidio

Dopo aver colpito il marito la donna avrebbe poi tentato il suicidio con lo stesso coltello, ferendosi alla gola.

La 82enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove le è stata suturata una ferita al collo.

È ora ricoverata sotto stretta osservazione dopo una visita psichiatrica, in stato di fermo con l’accusa di omicidio.

Le indagini, l’uomo malato da tempo

Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Prato, coordinati dalla locale procura che ha aperto un fascicolo d’indagine.

Dopo i rilievi effettuati dalla scientifica sulla scena del delitto gli investigatori stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica del delitto e per chiarire i motivi che hanno scatenato la violenza della moglie.

Come riferisce La Nazione, l’uomo era malato da tempo di Alzheimer. Stando ad una prima ricostruzione, alla base dell’omicidio potrebbero esserci proprio le condizioni di grave malattia del marito e le necessità dell’assistenza sanitaria.