Omicidio di Saman Abbas uccisa a Novellara e i funerali 3 anni dopo la morte: le tappe della vicenda

Il 26 marzo 2024 è il giorno dei funerali di Saman Abbas a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la città dove la ragazza cercava la vita ma in cui ha incontrato la morte. Si chiude un cerchio forse, conferendo alla giovanissima una degna sepoltura mentre una pena grava sui genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e sullo zio Danish Hasnain, rispettivamente condannati all’ergastolo e a 14 anni di carcere. La sua colpa sarebbe stata quella di rifiutare il matrimonio forzato. Punita con la morte, senza scampo.

Chi era Saman Abbas

Nata nel 2002 a Mandi Bahauddin, in Pakistan, Saman Abbas arrivò in Italia ad appena 12 anni per seguire la famiglia, che si era stabilita nel piccolo centro di Novellara. Dopo i primi anni di scuola, per la piccola Saman il destino era già scritto: avrebbe dovuto sposare un cugino 10 anni più grande di lei, un matrimonio forzato al solo scopo di rimpinguare le casse di casa, che godeva di fondi esigui.

Eppure Saman sognava una vita diversa: le amicizie, un fidanzato, divertirsi e soprattutto rivendicava la libertà di vivere la propria età senza imposizioni che non condivideva. Per questo motivo si era rivolta ai carabinieri con la conseguente presa in carico da parte dei servizi sociali.

Fonte foto: ANSA Il casolare in cui è stato rinvenuto il corpo di Saman Abbas. Il 26 marzo a Novellara si sono tenuti i suoi funerali

Il periodo nella dimora protetta fu per Saman la scoperta di una sua identità. La ragazza sorrideva, frequentava i social e conobbe quello che un giorno sarebbe diventato il suo fidanzato, Saqib Ayub, che viveva in provincia di Frosinone.

Fu proprio in quel momento che Saman Abbas iniziò il suo inconsapevole cammino verso un spirale discendente che l’avrebbe condotta alla morte. Il caos scoppiò quando la ragazza e Saqib si incontrarono e si scambiarono dei basi. Saman aveva violato la volontà della famiglia.

L’omicidio

Il 1° maggio 2021 Saman Abbas scomparve da Novellara. A denunciare la sua scomparsa fu lo stesso Saqib Ayub, che il giorno prima aveva ricevuto dalla fidanzata dei messaggi inquietanti, nei quali gli diceva di aver sentito i suoi famigliari discutere a proposito della volontà di uccidere qualcuno.

Fu la stessa Saman a chiedere a Saqib di chiamare la polizia qualora non avesse avuto sue notizie entro 48 ore. Le ultime immagini che mostravano la ragazza ancora in vita risalivano alle 00:10 del 1° maggio 2021, quando Saman Abbas veniva inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre insieme ai genitori si avviava verso le serre. Il padre si fermò in un punto preciso e la ragazza con la mamma proseguirono. Poi quest’ultima si vedeva tornare da sola, senza la figlia. Poco dopo il padre si diresse verso la stessa direzione e da lì tornò con lo zaino della figlia.

Il corpo di Saman Abbas fu rinvenuto il 19 novembre 2021 in un casolare poco distante dall’abitazione degli Abbas, su indicazione dello zio Danish Hasnain che – secondo la ricostruzione – fu convinto da un imam a liberarsi la coscienza. Il 4 gennaio 2022 arrivò la conferma dopo gli esiti dell’autopsia: quel cadavere era di Saman Abbas.

I funerali di Saman Abbas

I funerali di Saman Abbas si sono tenuti il 26 marzo in forma privata, con rito islamico. A dedicare alla ragazza defunta parole di cordoglio e dolore è stato il fratello, Ali Haider, un piccolo eroe che durante il processo ha avuto il coraggio di testimoniare contro tutti i parenti coinvolti.

“Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte”, ha detto Ali durante la funzione.