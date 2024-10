Omicidio di Rozzano e la promessa della fidanzata di Manuel Mastrapasqua. È morto mentre le mandava un vocale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Era intento a chattare con la sua fidanzata Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano durante un tentativo di rapina. Pare infatti che il ragazzo, prima dell’omicidio, stesse registrando un messaggio vocale, che non è però mai riuscito a inviare.

Il messaggio vocale prima dell’omicidio

Manuel Mastrapasqua, il 31enne rimasto ucciso a Rozzano in quello che sembra sia stato un tentativo di furto, era intento a chattare con la propria fidanzata fino a quando non è stato fermato da quello che è poi diventato il suo assassino.

Come riportato da TgCom24 pare che il giovane, che stava rientrando a casa dopo aver finito a mezzanotte il turno di lavoro in un supermercato, stesse registrando un messaggio vocale alla sua fidanzata, Ginevra, una ragazza che vive in Liguria.

Fonte foto: ANSA Rozzano, il presunto autore dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Messaggio vocale che non è mai stato inviato, probabilmente interrotto dall’arrivo del presunto autore del delitto, un ragazzo di 19 anni residente proprio a Rozzano.

L’omicidio di Manuel Mastrapasqua

Manuel Mastrapasqua è stato ucciso a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, mentre rientrava a casa a Rozzano. Manuel camminava da solo, quando è stato raggiunto dal suo presunto assassino.

Il 19enne avrebbe tentato di rubare gli auricolari di Mastrapasqua, delle cuffie wireless dal valore di meno di 20 euro, e al primo accenno di reazione da parte di quest’ultimo l’aggressore gli avrebbe sferrato una coltellata al petto, che ha portato il 31enne alla morte poco dopo.

Il ragazzo ha poi preso un treno per Alessandria, forse con l’intenzione di andare in Francia, ma, come riporta l’ANSA, avrebbe poi fermato dei poliziotti rilasciando una confessione parziale. Il giovane è stato quindi consegnato ai Carabinieri del Comando provinciale di Milano e sottoposto a stato di fermo.

Il messaggio della fidanzata

Dopo l’accaduto, la fidanzata di Manuel Mastrapasqua ha postato sui propri canali social un messaggio per il suo ragazzo: “La vita mi ha dato un altro schiaffo bello potente. Non so come farò a superare tutto questo. Ti prometto che avrai la tua giustizia”.

“Sono completamente devastata. Proteggimi forte anche da lassù perché avrò bisogno di tanta forza” ha scritto ancora la ragazza. Proprio in questi giorni i due avrebbero dovuto fare una piccola vacanza, che era il tema della conversazione in corso al momento dell’omicidio.