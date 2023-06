Omicidio di Primavalle, parlano i genitori di Michelle: "Ce l'ha ammazzata senza motivo, non era incinta"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Parlano i genitori di Michelle. Madre e padre della ragazza uccisa a coltellate a Primavalle hanno chiarito alcuni dettagli della vicenda. La 17enne non era incinta, non era fidanzata con il presunto assassino, che era parte del suo gruppo di amici.

Le parole del padre di Michelle

I genitori di Michelle Causo, la ragazza uccisa a coltellate a Primavalle, hanno parlato ai microfoni della trasmissione Ore 14 di Rai 2.

A parlare per primo è stato il padre Gianluca: “Ce l’hanno uccisa, senza motivo, come un cane. Gli amici hanno detto che [il presunto colpevole] era un ragazzino educato. Mia moglie lo ha conosciuto, era uno dei tanti amici di Michelle“.

Fonte foto: ANSA Fiori per Michelle Maria Causo vicino allo stabile in cui abitava

L’uomo ha poi continuato, ipotizzando le cause dell’omicidio della figlia: “Non era il suo fidanzato. Io non so come sia andata. Forse l’ha respinto, perché lei già ha il ragazzo. Sta dall’altra parte di Roma, anche lui è disperato”.

La ragazza non era incinta

Gianluca Causo ha commentato anche alcune delle ipotesi circolate nelle prime ore dopo il ritrovamento del cadavere della figlia: “Non stavano insieme, e lei non era incinta“.

Ha poi anche tracciato un ritratto della ragazza: “È sempre stata promossa a scuola. Non era una ragazzina sbandata, aveva una famiglia, un ragazzo da quasi due anni che veniva in campagna con noi.”

Cosa ha detto la madre di Michelle

La madre di Michelle si è poi soffermata sul suo presunto assassino: “Io l’ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo educato. Forse un ragazzo debole, però molto educato, più del dovuto. Lo dissi anche a mia figlia”.

Rispondendo alle domande dell’inviata, i genitori hanno tracciato una ricostruzione delle tempistiche della tragedia. La ragazza sarebbe uscita di casa attorno alle 11:30 del 28 giugno, dicendo che sarebbe tornata presto e avrebbe cucinato.

Non vedendola rientrare, la madre ha provato a chiamarla ma il cellulare squillava a vuoto. Dalle 12:50 non hanno più saputo nulla della figlia.

Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, il corpo di Michelle sarebbe stato depositato vicino ai cassonetti dove è stato ritrovato attorno alle 16. Sarebbero quindi passate diverse ore tra l’omicidio e il ritrovamento di Michelle