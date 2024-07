Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci parla dopo la rissa con Manuela Bianchi: "Sono orgogliosa"

Non fa un passo indietro Valeria Bartolucci, dopo la rissa con Manuela Bianchi negli stessi locali in cui si è consumato l’omicidio di Pierina Paganelli. Nei giorni scorsi le tensioni tra le due donne sono esplose in un alterco sulla tromba delle scale accanto al vano dell’ascensore, più o meno nello stesso punto in cui il 4 ottobre 2023 è stato rinvenuto il cadavere della 78enne.

Valeria Bartolucci non è pentita

Raggiunta dalle telecamere di Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci ha rotto il silenzio sulla rissa con Manuela Bianchi avvenuta in prossimità dell’autorimessa di via del Ciclamino 31.

All’inviata che le ha chiesto se ci sia un pentimento, la moglie di Louis Dassilva (l’unico indagato per l’omicidio) ha risposto: “Orgogliosa e fiera, sono”. L’inviata, quindi, l’ha incalzata chiedendole se intenda chiedere scusa per il gesto.

Continuano le tensioni tra i protagonisti dell'omicidio di Pierina Paganelli. Valeria Bartolucci rompe il silenzio dopo la rissa con Manuela Bianchi: "Sono orgogliosa e fiera"

“Non so come ti venga in mente”, ha risposto la moglie di Louis Dassilva. L’inviata ha insistito: “La violenza magari non… “, ma la donna l’ha subito interrotta: “La violenza? Per piacere. Ve la faccio vedere io la violenza se non vi levate di qui“.

Infine, la giornalista ha ricordato a Valeria Bartolucci di essere in diretta e le ha proposto di rilasciare una dichiarazione: “Voglio essere lasciata in pace, sono nove mesi che non mi lasciate in pace”.

La rissa sul luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli

La bolla è esplosa il 3 luglio, quando gli inviati di Pomeriggio Cinque News si trovavano nell’autorimessa di via del Ciclamino 31 insieme a Manuela Bianchi per commentare alcune scritte ingiuriose nei suoi confronti comparse sui muri interni della palazzina.

In quel momento sono comparsi Louis Dassilva e Valeria Bartolucci, che mentre si allontanava insieme al marito verso gli ascensori ha detto: “Andiamo su perché mi viene da vomitare“. Manuela Bianchi non ha ignorato la provocazione e ha replicato: “Io ho già vomitato”. I toni si sono fatti sempre più accesi e tra le due donne è nata una colluttazione.

La denuncia di Manuela Bianchi

Per questo motivo Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli in quanto sposata con il figlio Giuliano Saponi, ha scelto di sporgere querela. La notizia è stata resa nota da Davide Barzan, consulente legale di Manuela.

All’Ansa, Barzan ha dichiarato che Valeria Bartolucci dovrà rispondere di aggressione, minacce gravi, diffamazione e atti persecutori.