Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva lasceranno la palazzina: "Lui sta male"

Più che un certezza, una possibilità o se vogliamo si può parlare di ipotesi: dopo l’omicidio di Pierina Paganelli nella palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, non c’è più pace. Da una parte è territorio di analisi e rilievi degli inquirenti, dall’altra è oggetto di continue attenzioni da parte degli apparati mediatici. Ne sanno qualcosa Valeria Bartolucci e Louis Dassilva, finiti sotto i riflettori della stampa per quella rivelazione di Manuela Bianchi sulla relazione clandestina con Dassilva e poi per i sospetti.

Quattro le persone interessate dal sospetto, nessun indagato: Bartolucci, Dassilva, Bianchi e Loris Bianchi, fratello di Manuela. Mentre continua il lavoro degli inquirenti, i pezzi che compongono il puzzle iniziano a svanire.

La prima ad aver lasciato la palazzina è Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli nonché moglie di Giuliano Saponi, figlio della vittima. Manuela Bianchi ha lasciato la palazzina nei primi giorni di febbraio: “È un posto che mi crea ansia. Non ce la faccio più a vivere qui“.

Contro di lei lettere minatorie e scritte ingiuriose sulla porta. Troppo, decisamente. Ora i prossimi a lasciare la palazzina degli orrori potrebbero essere Valeria Bartolucci e Louis Dassilva. Lo riferisce la dirimpettaia di Pierina Paganelli a ‘Quarto Grado’: “Ho visto mio marito sul divano alle 22:08, se Pierina è stata uccisa tra le 22:10 e le 22:20 uno non è che in un attimo si prepara e scende. Su lui metto la mano sul fuoco”. “Potrebbe essere che tra un po’ non ci siamo più neanche noi, potremmo cambiare casa“, dice.