Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi: "Voleva che spiassi la suocera"

È Valeria Bartolucci a delinare nuove ombre sull’omicidio di Pierina Paganelli, l’ex infermiera 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino, a Rimini, dopo essere rientrata da un incontro con i Testimoni di Geova. La moglie di Louis Dassilva punta nuovamente il dito contro Manuela Bianchi, moglie del figlio della vittima Giuliano Saponi ed ex amante del marito Louis Dassilva. Una relazione clandestina, quella tra Bianchi e Dassilva, di cui Valeria Bartolucci è venuta a conoscenza solamente dopo l’omicidio e che nasconderebbe sfumature che alimentano l’alone di mistero che avvolge l’intera vicenda.

Valeria Bartolucci punta il dito contro Manuela Bianchi

Dalle prime settimane successive all’apertura del caso, sia in termini mediatici che in termini di indagini, la relazione clandestina tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi è sotto i riflettori dei media. Ciò è dovuto alle dichiarazioni rilasciate sia dalla nuora della vittima che dalla stessa Valeria Bartolucci.

Sarebbe stata proprio quest’ultima, secondo un chat resa nota nel novembre 2023, ad avvertire – in tempi precedenti all’omicidio – Manuela Bianchi su ciò di cui Pierina Paganelli sarebbe stata a conoscenza: “Sono coalizzati contro di te. Insinuano che tu abbia un amante che ha una bambina ed è ricco”, ma soprattutto: “Ho sentito tua suocera parlare al telefono con suo figlio. E ieri parlava invece con sua figlia. Se eri a casa, venivi da me e sentivi con le tue orecchie”.

Spostandoci al presente, le nuove dichiarazioni di Valeria Bartolucci arrivano da un’intervista rilasciata a ‘Chi l’ha visto’, e potrebbero avere una correlazione con i messaggi appena citati. In collegamento con lo studio del format condotto da Federica Sciarelli, infatti, la dirimpettaia di Pierina Paganelli ha riferito: “Manuela mi chiese di registrare la suocera quando parlava al telefono. Io non l’ho fatto”.

Secondo Valeria Bartolucci, Manuela Bianchi le avrebbe fatto tale richiesta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, dunque poche ore prima che l’ex infermiera venisse massacrata e uccisa nei locali dell’autorimessa della palazzina di via del Ciclamino 31.

I vestiti insanguinati di Louis Dassilva

A ‘Chi l’ha visto’ Valeria Bartolucci ritorna, inoltre, a quella volta in cui il marito Louis Dassilva finì in ospedale per l’incidente in moto. Il sinistro si sarebbe verificato il 2 ottobre. Su questo aspetto, quindi, la dirimpettaia riporta alle telecamere di ‘Chi l’ha visto?’ quanto segue:

A un certo punto in ospedale mi accorgo che non c’è più il sacchetto con i vestiti di Louis sporchi di sangue. Chiedo a Manuela (che era andata in ospedale a trovarlo) se li avesse presi lei e mi dice che sì, li aveva presi per lavarli. Poi me li ha ridati: erano ancora sporchi di sangue.

Valeria Bartolucci non sa spiegarsi il motivo di quel comportamento. Ricordiamo che pochi giorni dopo l’omicidio, tra le due donne si sono interrotti i rapporti sia per via della pressione mediatica che per la scoperta della relazione extraconiugale tra Dassilva e la nuora di Pierina Paganelli.

L’omicidio di Pierina Paganelli e i 2 mila euro

Di fronte alle telecamere di ‘Chi l’ha visto’, inoltre, Valeria Bartolucci ritorna a quei 2 mila euro che Manuela Bianchi avrebbe consegnato a Louis Dassilva per motivi mai chiariti. Nello specifico, quella ingente somma di denaro fu consegnata dalla nuora di Pierina Paganelli al marito di Valeria Bartolucci nel corso dell’estate 2023.

Il commento della donna:

Se questa consegna di denaro non aveva un secondo fine, perché non mettermi al corrente del fatto che lei aveva dato a Louis quella somma? Il mio sospetto è che ci sia stato un secondo fine, ma quale sia non lo so.

Per questo Valeria Bartolucci dice: “Non ho elementi per incolpare nessuno, ma avrei desiderato che mi fossero state spiegate certe circostanze“. In altre occasioni la donna ha rivelato che quella somma potrebbe esser servita per incastrare il marito, una tesi che lo stesso Louis Dassilva condivide ma che Manuela Bianchi ha già smentito: “Sono certa che lui sappia esattamente che io non c’entro niente con l’omicidio di mia suocera e che tantomeno abbia mai avuto intenzione di mettere in mezzo lui in qualche maniera”.