Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi: "La farei sparire per sempre"

Sullo sfondo dell’omicidio di Pierina Paganelli si consuma ancora la faida tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi. La prima è la moglie di Louis Dassilva, in carcere in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio. La seconda è l’ex amante dell’indagato. Dopo la morte dell’ex infermiera 78enne l’amicizia che legava le due donne è sfumata. Tutto è esploso dopo che Manuela Bianchi, nuora della vittima in quanto moglie del figlio Giuliano Saponi, ha riferito a favore di telecamera di aver avuto una relazione clandestina con Dassilva. Le due donne erano arrivate alle mani di fronte alle telecamere di Mediaset nello stesso spazio dei garage in cui si era consumato l’omicidio.

Le nuove dichiarazioni di Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi

Intervistata in esclusiva per Pomeriggio Cinque News Valeria Bartolucci non ha nascosto il rancore che prova nei confronti di Manuela Bianchi. Dopo alcune riflessioni sull’incarcerazione del marito, il giornalista l’ha incalzata sul suo rapporto con la ex amica.

In primo luogo, Valeria ha ammesso: “Se tornassi indietro eviterei di rivolgere anche solo una parola alla signora Bianchi”. Il motivo è presto detto.

Il momento dell'arresto di Louis Dassilva, accusato di essere l'autore dell'omicidio di Pierina Paganelli. La moglie Valeria Bartolucci ha di nuovo attaccato Manuela Bianchi

Secondo Bartolucci, Manuela Bianchi “ha la capacità di trasformare in disastro, dolori e dispiaceri tutto quello che tocca”. Mentre parla, Valeria sventola un ventaglio.

Il giornalista le domanda cosa farebbe se quel ventaglio fosse una bacchetta magica. Valeria Bartolucci risponde: “Farei sparire la signora Bianchi per sempre”.

“Mio marito è innocente”

Nonostante l’arresto, Valeria Bartolucci si dice ancora convinta che suo marito Louis Dassilva sia innocente. Lo ribadisce alle telecamere di Pomeriggio Cinque News: “Alle 22:13 (del 3 ottobre 2023, nda) era sul divano con i piedi sul cuscino, e non posso dire se ho mai dubitato, perché dovrei dire che dubito di quello che ho visto con i miei occhi”.

Quindi il racconto della mattina successiva: “Siamo stati svegliati alle 4:45 dalla squadra mobile che bussava alla porta (…). Nessuno di noi aveva avuto il sentore di questa cosa”.

A questo proposito promette: “Rimango accanto a lui fino all’ultimo grado di giudizio” e ricorda che il marito “sta affrontando il carcere da innocente”.

Gli indizi contro Louis Dassilva nell’omicidio di Pierina Paganelli

Louis Dassilva ha sempre riferito che la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli si trovava in casa dolorante a seguito di una caduta dallo scooter che lo faceva zoppicare. Le telecamere di una farmacia, tuttavia, lo hanno inquadrato alle 19:30 del 3 ottobre mentre cammina senza zoppicare.

Un altro indizio che incastra Dassilva è il dettaglio sull’abbigliamento. Il 34enne e la moglie avevano consegnato agli inquirenti gli indumenti che il metalmeccanico diceva di aver indossato dal pomeriggio del 3 ottobre alla mattina del 4, ma dalle immagini della videocamera di sorveglianza della farmacia di via del Ciclamino emerge che gli abiti indossati fossero diversi.