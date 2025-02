Omicidio di Pierina Paganelli, lo sfogo choc di Roberta Bruzzone su Valeria Bartolucci: "Rischia la vita"

Valeria Bartolucci sarebbe a "rischio vita". Lo ha riferito la sua consulente Roberta Bruzzone nel corso di un intervento televisivo in cui ha riportato le difficili condizioni in cui si troverebbe la moglie di Louis Dassilva da quando l’omicidio di Pierina Paganelli è finito al centro dell’attenzione mediatica.

Lo sfogo di Roberta Bruzzone

Come noto, nei giorni scorsi Valeria Bartolucci è stata convocata in Procura. Secondo le indiscrezioni gli inquirenti le avrebbero sottoposto un audio misterioso in possesso della squadra mobile della Questura. Di questo contenuto non è stato possibile conoscere la natura.

Le prime notizie pubblicate tra il 19 e il 20 febbraio parlavano di una possibile intercettazione sulla quale Valeria Bartolucci, incalzata dai giornalisti il giorno dopo la convocazione, si è dimostrata serena.

Tuttavia la criminologa Roberta Bruzzone, in un intervento a Ore 14 del 21 febbraio, ha manifestato una certa preoccupazione per Valeria Bartolucci.

"Valeria è stata tritata da un anno e mezzo di pressione mediatica, oggi è una donna in serissime difficoltà", ha detto la criminologa alle telecamere di Milo Infante.

Valeria Bartolucci verso il ricovero psichiatrico?

Nello stesso intervento Roberta Bruzzone ha rivelato che insieme al legale di Valeria Bartolucci si starebbe valutando la possibilità di "un ricovero in una struttura psichiatrica" in quanto "non ci sta piacendo per niente la sua tenuta clinica e psicologica".

Un ricovero, quindi "potrebbe metterla in una condizione di maggiore serenità". Ricordiamo che il 16 luglio 2024 è stato arrestato il marito Louis Dassilva, ma l’attenzione mediatica sul caso non si è mai spenta. Al contrario, Bartolucci e gli altri protagonisti (sempre in senso mediatico) del caso si ritrovano molto spesso di fronte ai giornalisti.

La pressione mediatica sull’omicidio Paganelli

In quali termini Valeria Bartolucci si troverebbe "in serissime difficoltà"? Per Roberta Bruzzone la sua assistita starebbe vivendo "un momento drammatico" e per questo "rischia di non superare i prossimi giorni".

"Temo per la sua vita, che compia gesti autolesionistici" in quanto Bartolucci, attualmente, "è una persona provata a livello psichiatrico che deve essere messa in condizione di tutelare se stessa".

Non si esclude che nei prossimi giorni Valeria Bartolucci possa essere incalzata dai giornalisti anche su queste rivelazioni della consulente.