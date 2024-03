Omicidio di Pierina Paganelli, la nipote difende l'alibi di Manuela Bianchi e Loris: "Eravamo tutti in casa"

Ad allontanare i sospetti sull’omicidio di Pierina Paganelli da Loris Bianchi e Manuela è la figlia di quest’ultima, in casa nell’appartamento del terzo piano di via del Ciclamino 31 mentre l’ex infermiera di 78 anni veniva uccisa. Insieme a lei, proprio sua madre e il fratello di lei.

La ragazza, ancora minorenne, racconta che insieme alla mamma e allo zio – in quei giorni il padre Giuliano Saponi si trovava ancora all’ospedale – dalle 20 alle 21:45 avrebbero “seguito l’adunanza su Zoom” dal televisore, “o un po’ sul televisore e il finale sul cellulare”. Dopo la diretta, sua madre e Loris si sarebbero messi a parlare mentre lei sarebbe rimasta sul divano con il cellulare.

“Ricordo di aver guardato l’orologio che segnava le 22:15“. Perché questo dettaglio? Ricordiamo che l’omicidio di Pierina Paganelli è stato collocato dagli inquirenti tra le 22:10 e le 22:15 del 3 ottobre 2023 e in quel momento, secondo la nipote, sia Manuela che Loris Bianchi si trovavano in casa Saponi-Bianchi.

Per capire dove fosse esattamente collocata la ragazza,gli inquirenti hanno sequestrato il suo telefonino per verificare se in alcuni momenti si sia agganciato al Wi-Fi del vicino di casa. In ogni caso, Loris si sarebbe steso a terra “come aveva fatto altre volte”. Poi le foto che mostrano Loris disteso sul pavimento, scattate da Manuela Bianchi perché con il telefonino della figlia non venivano bene, tra le 22:48 e le 22:49 e inviate al cellulare dell’uomo tra le 22:50 e le 22:51. La sua testimonianza allontana i sospetti da Loris e Manuela?