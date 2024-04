Omicidio di Domenico Oppedisano a Prateria vicino Reggio Calabria: operaio 24enne ucciso a colpi di fucile

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Prateria, zona montana del comune di San Pietro di Caridà in provincia di Reggio Calabria, dove un operaio 24enne è stato ucciso nella mattinata di lunedì 8 aprile. La vittima dell’omicidio si chiamava Domenico Oppedisano: sarebbe stato raggiunto da due colpi di fucile mentre si trovava all’interno della sua automobile.

L’omicidio dell’operaio Domenico Oppedisano a Prateria (Reggio Calabria)

Oppedisano si stava recando al lavoro quando è stato colpito dai proiettili sparati da ignoti, come riportato dalla Gazzetta del Sud.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Insieme alle forze dell’ordine, anche il magistrato di turno della Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, per ricostruire la dinamica e individuare il movente dell’omicidio.

L'omicidio si è consumato a Prateria, zona montana del comune di San Pietro di Caridà in provincia di Reggio Calabria

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Secondo quanto riferito da ilreggino.it, il giovane sarebbe stato soccorso ma sarebbe morto durante il trasporto verso l’ospedale di Polistena.

La vittima incensurata

Dai primi accertamenti la vittima risulterebbe incensurata.

Non avrebbe infatti avuto parentele o intrattenuto frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata.

Un altro omicidio a Poggiridenti (Sondrio)

Nella tarda serata di sabato 6 aprile un altro omicidio ha provocato la morte di un uomo di 50 anni: a Poggiridenti, in provincia di Sondrio, in Valtellina, un ragazzo ha accoltellato lo zio uccidendolo di fronte ad altri parenti.

Secondo quanto riportato da Ansa, l’episodio sarebbe avvenuto nella casa del ragazzo. La singola coltellata sferrata dal giovane, poi risultata fatale, avrebbe colpito la vittima al collo.

Il luogo dove è avvenuto l’omicidio, una villetta in via Masoni, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.