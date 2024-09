Omicidio Ciampino, Pasquale Tufano ucciso dalla sorella: ferito l'altro fratello, l'ha fermata con un mattone

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Pasquale Tufano è il nome della vittima dell’omicidio avvenuto a Ciampino nella serata di domenica 29 settembre. L’uomo, geometra di 66 anni, è stato ucciso a coltellate dalla sorella, affetta da gravi problemi psichici.

Omicidio di Pasquale Tufano a Ciampino: cosa è successo

La ricostruzione dei fatti avvenuti nella serata di domenica 29 settembre a Ciampino è riportata dal Corriere della Sera. La donna, di 64 anni, avrebbe accoltellato più volte il fratello, suo tutore legale, nel loro appartamento in viale Kennedy.

Quando è stato ferito mortalmente, la vittima stava preparando la cena. L’aggressione improvvisa (non si esclude che Pasquale Tufano sia stato colpito alle spalle) è forse arrivata al culmine di un litigio.

In casa, in quel momento, era presente anche l’anziana madre, che si trovava in camera da letto perché gravemente malata.

Il terzo fratello, che vive con la sua famiglia in un palazzo vicino al luogo dell’assassinio, è rimasto ferito nel tentativo di bloccare la sorella: appena rientrato dalla messa con alcuni familiari, ha intuito che stava succedendo qualcosa di grave ed è intervenuto per bloccare l’omicida, dopo aver afferrato un mattone.

L’allarme è stato lanciano dai vicini di casa, che hanno sentito le grida provenire dall’appartamento dove si è consumato l’omicidio. Non sarebbe stata la prima volta che sentivano le urla.

L’omicidio è avvenuto in un appartamento in viale Kennedy a Ciampino.

I soccorsi e i dettagli sull’omicidio di Ciampino

Dopo l’allarme lanciato dai vicini, sul luogo dell’omicidio è arrivato il personale medico, i carabinieri e i vigili urbani di Ciampino.

All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per Pasquale Tufano non c’era già più nulla da fare. In base ai primi accertamenti eseguiti in attesa dell’autopsia prevista al Policlinico di Tor Vergata, è emerso che sarebbe stato colpito da numerosi fendenti in diverse zone del corpo.

L’arresto e l’accusa di omicidio volontario a Ciampino

La donna che ha ucciso il fratello a Ciampino, nella provincia di Roma, è stata bloccata, disarmata e presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. A loro spetta il compito di indagare sulla vicenda e capire se la 64enne fosse assistita in maniera adeguata a livello medico.

Nella nottata tra domenica e lunedì, è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio volontario.