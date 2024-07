Omicidio al termine di una lite a Spoleto, trovato in strada: 28enne morto accoltellato, fermato un 44enne

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un giovane di 28 anni è stato trovato morto in strada a Spoleto, in provincia di Perugia, in quello che sembra essere un omicidio avvenuto al termine di una violenta lite. La vittima, un italiano, sarebbe stata accoltellata da un 44enne straniero che è in stato di fermo.

Trovato in strada a Spoleto

L’episodio di violenza, culminato con la morte di un 28enne italiano, è avvenuto nella serata di sabato 20 luglio 2024. Secondo quanto emerso, in via Due Giugno a Spoleto un giovane è stato trovato agonizzante.

La vittima, si apprende, avrebbe tentato di scappare dalla furia omicida del suo aggressore. Avrebbe cercato di allontanarsi chiedendo aiuto, finendo poi riverso al suolo.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti.

Morto in ospedale

Il giovane è stato accoltellato in casa, ma soccorso poi in strada dove la situazione è apparsa subito disperata.

Nonostante la corsa in ospedale, per il 28enne non c’è stato nulla da fare.

Fermato uno straniero

Sul corpo della vittima sono state riscontrate diverse ferite riconducibili a un presunto accoltellamento.

Le forze dell’ordine, coordinate dalla procura Spoletina, sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Intanto è finito in manette un 44enne, accusato dell’omicidio del 28enne.

Notizia in aggiornamento