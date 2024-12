Omicidio a Torre del Greco, uomo trovato morto in strada: sarebbe stato ucciso con diverse coltellate

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un omicidio ha scosso la tranquillità di Torre del Greco: un uomo, presumibilmente di origini extracomunitarie, è stato trovato senza vita in una pozza di sangue nella mattinata di mercoledì 11 dicembre in via Gurgo, alla periferia della città. A notare la scena sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco, guidati dal primo dirigente Vincenzo Centoletti. La vittima, raggiunta da diverse coltellate, sarebbe un uomo di circa 30 anni. C’è un fermato: si tratta di un extracomunitario, portato in commissariato.

La scoperta del cadavere a Torre del Greco

L’omicidio è avvenuto in via Gurgo, alla periferia di Torre del Greco. La vittima, un extracomunitario di circa 30 anni, è stato colpito a morte con diverse coltellate e ritrovato in una pozza di sangue.

La scena è stata notata da alcuni residenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato locale, guidati dal primo dirigente Vincenzo Centoletti e l’ambulanza del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’extracomunitario.

Il cadavere dell’uomo, un extracomunitario di circa 30 anni, è stato ritrovato in una pozza di sangue in via Gurgo, alla periferia di Torre del Greco, Comune nella provincia di Napoli.

Le indagini sull’omicidio a Torre del Greco

La polizia ha avviato le indagini sull’omicidio di Torre del Greco di cui è rimasto vittima un uomo extracomunitario di circa 30 anni.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e i filmati di videosorveglianza per ricostruire quanto avvenuto e risalire all’autore (o agli autori) dell’omicidio. Dai primi rilievi effettuati, risulta che le coltellate inferte all’uomo sarebbero state diverse.

Fermato un uomo a Torre del Greco

Stando a quanto è stato reso noto da Il Mattino, c’è un fermato per quanto avvenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli: si tratta di un extracomunitario, che è stato portato in commissariato.

Allo stato attuale non sono state diffuse le generalità né dell’uomo trovato senza vita in via Gurgo a Torre del Greco né dell’uomo fermato e portato in commissariato in seguito a quanto avvenuto.