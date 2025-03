Omicidio a San Severo, Mario La Pietra ucciso a coltellate dalla moglie: l'avrebbe colpito per difendersi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’omicidio di Mario La Pietra ha scosso la comunità di San Severo, nel Foggiano: l’uomo, di 30 anni, è deceduto in ospedale, dove era arrivato in seguito a una coltellata all’addome ricevuta dalla moglie, che ha dichiarato di averlo colpito dopo essere stata aggredita dal marito durante una lite per futili motivi all’interno della loro abitazione.

La confessione della moglie di Mario La Pietra sull’omicidio

In base a quanto riportato dall’agenzia ANSA, stando al racconto che lei stessa ha fornito ai carabinieri, sarebbe stata la moglie di Mario La Pietra ad accoltellarlo a morte dopo essere stata aggredita dall’uomo nel corso di una lite esplosa per futili motivi nella loro abitazione a San Severo, nella provincia di Foggia.

La Pietra, di 30 anni, è stato colpito all’addome ed è deceduto in ospedale poco dopo il ferimento. A lanciare l’allarme, contattando 118 e 112, sarebbe stata proprio la moglie.

L’omicidio è avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia.

Le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Mario La Pietra

I carabinieri, assieme al pm di turno di Foggia, stanno indagando per ricostruire con precisione quanto accaduto a San Severo.

La coppia (lui muratore, lei casalinga), che ha due figli minori, sembra fosse sola nell’abitazione quando è esplosa la lite che ha poi portato all’accoltellamento fatale. I due non avrebbero mai mostrato alcun problema di coppia e non risulterebbero neanche interventi delle forze dell’ordine o denunce di maltrattamenti da nessuna delle due parti.

Allo stato attuale, nessun provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti della moglie di Mario La Pietra. La donna non ha riportato ferite o segni di colluttazione durante la lite.

Maggiori dettagli sull’omicidio di San Severo

L’agenzia AGI riporta ulteriori dettagli sull’omicidio di San Severo. L’abitazione in cui è esplosa la lite si trova in via Tondi, alla periferia della località in provincia di Foggia.

Mario La Pietra è stato trasportato all’ospedale Masselli Mascia di San Severo. Lì i medici hanno tentato il possibile per salvargli la vita ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi. L’uomo è deceduto alcune ore dopo.

I messaggi di amici e parenti per Mario La Pietra

Su Facebook, dopo quanto avvenuto, sono spuntati diversi messaggi di amici e parenti di Mario La Pietra. In uno si legge: “Un altro angelo volato via”.

Un altro post recita: “Ciao Mario, proteggi i tuoi figli. Non ci sono parole, solo tanto dolore”.

E ancora: “Ti porterò sempre nel mio cuore. Da lassù facci sentire sempre la tuo voce”.