Omicidio a Roma in piazza dei Cinquecento, 41enne ucciso a coltellate: arrestato il presunto assassino

Omicidio a Roma nella notte tra martedì e mercoledì in piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini.

Arrestato un sospettato per l’omicidio a Roma

La vittima dell’omicidio è un cittadino somalo di 41 anni, colpito al torace con un’arma da taglio. Sul luogo dell’assassinio è intervenuta la Polizia.

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato, poco dopo l’omicidio, un sospettato in un bar di via Cernaia. La sua posizione è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, a Roma: il luogo dove è avvenuto l’omicidio nella notte tra martedì e mercoledì.

Cosa si sa sull’omicidio in piazza dei Cinquecento

‘Roma Today’ ha aggiunto alcuni dettagli sull’omicidio avvenuto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio a Roma in piazza dei Cinquecento, tra le fermate dell’autobus e i negozi che affacciano su via Giolitti.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul luogo dell’omicidio, oltre alla Polizia di Stato, è intervenuto anche il personale del 118. I sanitari hanno immediatamente soccorso la vittima, già in una pozza di sangue dopo l’accoltellamento. La corsa in ospedale si è rivelata purtroppo vana: l’uomo accoltellato al torace in piazza dei Cinquecento è morto durante il trasporto.

