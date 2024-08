Omicidio a Roma, donna trovata morta in auto colpita da un proiettile: fermato il marito, portato in caserma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio a Roma. Una donna di 72 anni è stata trovata morta all’interno della sua auto a Fonte Nuova, comune alle porte della Capitale. Sarebbe stata uccisa con almeno un colpo di arma da fuoco. I carabinieri che stanno indagando sul caso hanno fermato e portato in caserma il marito, che avrebbe confessato il delitto.

Donna trovata morta in auto a Fonte Nuova (Roma)

La scoperta del cadavere è stata effettuata nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto, a Fonte Nuova, vicino Roma.

Come riporta Ansa, poco dopo le 9 una donna è stata trovata morta all’interno della sua auto, una Fiat Panda, in via Palombarese.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio a Fonte Nuova, in provincia di Roma

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Stando ai primi elementi emersi, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno un colpo di arma da fuoco.

Marito fermato e portato in caserma

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo che hanno avviato le indagini sull’omicidio.

I militari hanno fermato il marito della vittima, di 73 anni, e lo hanno portato in caserma. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Il marito: “Ho ucciso mia moglie”

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il femminicidio si è consumato nei pressi di un centro anziani, la vittima, Anna Morelli, era al posto di guida della sua auto quando è stata trovata morta.

Stando alle prime informazioni, dopo l’omicidio il marito sarebbe entrato in una tabaccheria vicina dicendo di aver ucciso la moglie.

Adnkronos riporta che sarebbe stato il tabaccaio a scoprire il cadavere della donna, uscendo in strada dopo le parole dell’uomo, e a chiamare i carabinieri.

Il 73enne ha atteso i militari e al loro arrivo avrebbe consegnato la pistola usata per commettere il delitto.

Portato in caserma, gli investigatori stanno svolgendo accertamenti per verificare la versione dell’uomo e chiarire quanto accaduto.