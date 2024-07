Omicidio a Roma con una donna uccisa a colpi di pistola in via degli Orseolo: spari da un'auto, aveva 40 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Poco prima delle 14:00 di oggi, a Roma, in via degli Orseolo 36, nella zona Portuense, una donna di 40 anni è stata uccisa a colpi di pistola. Secondo le prime informazioni, gli spari sarebbero stati esplosi da un’auto di piccola cilindrata guidata da uno sconosciuto. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, la donna, una fisioterapista, è deceduta sul posto. Attualmente, i Carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare l’aggressore e comprendere la dinamica dell’omicidio.

Omicidio in pieno giorno a Roma

Nel primo pomeriggio di giovedì 4 luglio, intorno alle 13:50, a Roma, in via degli Orseolo 36, nella zona Casetta Mattei, una donna di 40 anni è stata uccisa a colpi di pistola.

La vittima, una fisioterapista della zona, è stata colpita da diversi proiettili esplosi da un uomo a bordo di un’auto di piccola cilindrata.

Nulla da fare per la vittima. Il personale medico dell’Ares 118 non ha potuto far altro che decretare la morte della donna.