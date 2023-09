Omicidio a Ravenna in pieno centro dopo una lite, 47enne ucciso a coltellate: fermato un uomo di 62 anni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 47 anni è stato ucciso a coltellate a Ravenna in seguito a una lite con un conoscente. Il corpo senza vita è stato trovato nell’appartamento in centro città del presunto omicida, con il quale poco prima aveva avuto una violenta discussione. Per il delitto è sospettato un 62enne di Imola, accompagnato in Questura a disposizione del Pm di turno Stefano Stargiotti. Ne dà notizia il ‘Resto del Carlino’.

La lite

Secondo emerso finora dalle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, la lite tra la vittima e il presunto omicida sarebbe scoppiata per futili motivi poco prima delle 20 in piazza Baracca, nei pressi del centro storico della città romagnola. Per fermare la colluttazione, alla quale avrebbe assistito anche un terzo uomo estraneo ai fatti, era intervenuta una Volante.

Poco dopo il 47enne è andato a casa del sospettato per chiarire, ma nell’appartamento, a ridosso del centro, sarebbe stato accoltellato a morte verso le 22.30.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Piazza Baracca dove è avvenuta la lite

Le indagini

Il 47enne è deceduto in ospedale, mezz’ora dopo l’arrivo dei soccorsi, mentre il 62enne è stato individuato dalla polizia in breve tempo e portato in questura. La Scientifica è ora al lavoro per analizzare la scena del crimine e trovare l’arma del delitto, presumibilmente un coltello.

L’accoltellamento a Napoli

L’episodio arriva a circa 24 ore da un altro per accoltellamento avvenuta in seguito a una rissa a Napoli. Ad essere colpito poco prima di mezzogiorno di mercoledì 20 settembre è stato un ragazzo di 15 anni, ferito da un compagno dell’Istituto Marie Curie, nel quartiere di Ponticelli, in via Argine.

L’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite nella palestra della scuola privata. Il responsabile ha ammesso di aver accoltellato il compagno ed è stato denunciato per lesioni.

Il ragazzo aggredito è stato soccorso dai sanitari e stato trasportato all’ospedale del Mare, dove è stato curato con due punti di sutura e dimesso.