Omicidio a Ravenna, anziano uccide la moglie e chiama il 112: sembra che la donna fosse malata

L’omicidio, poi la chiamata al 112: è successo a Ravenna, dove un uomo anziano avrebbe ucciso la moglie per poi allertare i soccorsi. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata affetta da un brutto male. I rilievi dei carabinieri sono in corso d’opera e l’anziano si dimostrerebbe collaborativo.

Omicidio a Ravenna

Le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo le prime notizie riportate da Il Giorno e Ansa, intorno alle 13:30 un uomo anziano ha composto il numero unico per le emergenze (Nue) per chiedere un’ambulanza.

I carabinieri con il pubblico ministero e i soccorritori si sono dunque precipitati in via Lolli, nel quartiere Borgo San Rocco, e si sono trovati di fronte allo scenario di un omicidio.

L’uomo ha 78 anni e secondo le prime indiscrezioni la moglie poteva essere malata. Mentre scriviamo l’anziano si troverebbe ancora in casa insieme ai carabinieri e – scrive Il Giorno – si dimostrerebbe collaborativo.

Ravenna e Dintorni scrive che la donna potrebbe essere morta soffocata. La moglie avrebbe avuto la stessa età del marito, ma non è ancora dato sapere di quale patologia soffrisse.

La moglie sarebbe morta soffocata: una prima ricostruzione

Come già detto, le informazioni sono ancora frammentarie. Fanpage riporta che il 78enne avrebbe soffocato la moglie mentre la donna si trovava a letto. La donna era probabilmente malata da tempo e il marito si occupava di lei, fino al momento della tragedia.

L’intervento del personale medico del 118 si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. All’arrivo dei carabinieri, il 78enne si trovava accanto al cadavere della moglie. Per il momento non è dato conoscere il movente dell’omicidio.

Le indagini

Mentre scriviamo, il pubblico ministero giunto in via Lolli sta ascoltando il 78enne che, ricordiamo, si dimostra collaborativo. Sarebbe stato l’anziano stesso, infatti, a riferire di aver ucciso la moglie all’operatore del 112 che ha risposto alla sua chiamata.

Nell’appartamento in cui si è consumato l’omicidio, oltre ai carabinieri e al pubblico ministero sono arrivati gli uomini della scientifica per gli opportuni rilievi e il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Nelle prossime ore si prevede l’arrivo di maggiori informazioni.

Nel giugno scorso una tragedia simile si è consumata ad Arezzo: un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie 72enne, la donna era da tempo malata di Alzheimer.