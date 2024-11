Omicidio a Foligno, il muratore Salvatore Postiglione ucciso a coltellate in un parcheggio: caccia al killer

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Omicidio a Foligno. Giovedì 7 novembre Salvatore Postiglione, muratore 56enne originario di Napoli, è stato ucciso a coltellate in un parcheggio, nella zona industriale. L’allarme è stato lanciato da un passante che lo avrebbe trovato a bordo della sua auto, agonizzante. Inutile la corsa in ospedale, dove l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo. Scattata invece la caccia al killer, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Omicidio a Foligno, muratore ucciso con 13 coltellate

Intorno alle 6:30 di giovedì 7 novembre, un muratore di 56 anni, Salvatore Postiglione, è stato trovato da un passante in un parcheggio della Paciana, zona industriale di Foligno, in via La Louviére: era all’interno della sua auto.

L’uomo, secondo quanto riferito dal Corriere dell’Umbria, sarebbe stato ucciso con 13 coltellate.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà Il parcheggio della Paciana, nella zona industriale di Foligno, in via La Louviére: lì un passante ha detto di aver trovato Salvatore Postiglione, a bordo della sua auto

La corsa in ospedale

Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 sul posto, ma la corsa in ospedale è stata inutile.

Le condizioni di Postiglione, apparse da subito gravissime, hanno reso vano l’intervento dei medici: l’uomo è morto all’ospedale San Giovanni Battista poco dopo il suo arrivo, secondo quanto riferito da UmbriaOn.

Caccia al killer, al vaglio i video delle telecamere

Al momento l’omicidio è avvolto nel mistero.

Sul luogo del ritrovamento il pm di turno, Vincenzo Ferrigno, in coordinamento con il procuratore di Spoleto Claudio Cicchella, oltre ai poliziotti della squadra mobile di Perugia e agli agenti del commissariato di Foligno, a cui sono state affidate le indagini.

Caccia al killer, attraverso i video delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica.

Gli investigatori avrebbero anche sentito diversi testimoni ma, spiega l’Ansa, al momento non ci sarebbe alcuna ipotesi sul possibile movente dell’omicidio: tant’è che per adesso non è stato fermato nessuno.

Chi era Salvatore Postiglione

Salvatore Postiglione, operaio edile di 56 anni, era originario di Napoli ma viveva e lavorava a Foligno, provincia di Perugia, come dipendente per una ditta della città.