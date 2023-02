Omicidio a Cosenza: 47enne uccide a coltellate l’anziano vicino di casa e tiene in casa il cadavere

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

A Cosenza, nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 febbraio, una donna si è presentata dai carabinieri per costituirsi. Racconta di aver ucciso a coltellate il suo vicino di casa, già da qualche giorno. I carabinieri, titubanti, controllano e trovano il cadavere dell’uomo. La dinamica però è ancora tutta da chiarire.

La donna costituitasi dai carabinieri

Tiziana Mirabelli, 46 anni, si è recata nella mattinata del 19 febbraio insieme al proprio legale dai carabinieri della Compagnia di Cosenza per denunciare di aver ucciso a coltellate il suo vicino di casa 75enne, Rocco Gioffré.

Nel giro di poco tempo una volante giunge presso il domicilio della donna, in via Monte Grappa, in pieno centro del capoluogo calabrese, dove rinviene il cadavere dell’uomo.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona di Cosenza nella quale ha avuto luogo l’omicidio

Il corpo dell’uomo era riverso a terra, privo di vita e pieno dei segni dei colpi, sferrati con un coltello da cucina all’addome e al petto, che lo hanno ucciso.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto, nell’appartamento al quinto piano dello stabile, sono giunti i medici legali incaricati dalla procura di Cosenza, i militari della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Cosenza assieme agli agenti della Compagnia che hanno delimitato la zona, e il pm di turno dell’ufficio inquirente.

Le dichiarazioni rese dalla donna in caserma, alla presenza del proprio avvocato, sono ora al vaglio degli inquirenti, mentre le indagini sul posto procedono con il coordinamento del procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnuolo.

Dalle prime ricostruzioni, e dal racconto della signora Mirabelli, sembrerebbe che l’omicidio, avvenuto da uno a pochi giorni fa, sia scaturito dall’ennesima aggressione dalla quale la donna stava cercando di difendersi.

La donna conosciuta in città

Il fatto sarebbe avvenuto nell’appartamento di Tiziana Mirabelli, al quinto piano di una palazzina popolare del centro di Cosenza.

La signora Mirabelli è molto conosciuta in città proprio per il suo impegno civico con il comitato Prendocasa, un movimento che da anni denuncia l’emergenza abitativa presente nel capoluogo calabrese.

La dinamica sembra quindi ancora tutta da chiarire, e certamente ci saranno nuovi sviluppi nei prossimi giorni, anche in seguito alla probabile autopsia che verrà disposta da parte della Procura di Cosenza che sta coordinano l’inchiesta.