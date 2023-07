Oltre 50 cetacei morti dopo essersi arenati in Australia su una spiaggia: erano esemplari di balene pilota

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Strage di balene in Australia. Oltre 50 cetacei sono morti dopo essersi arenati su una spiaggia della costa occidentale del paese. Le autorità sono ottimiste sulle operazioni di salvataggio che riguardano il resto degli animali in difficoltà.

Oltre 100 balene spiaggiate

Un gruppo di cetacei, più precisamente di balene pilota, composto da circa 100 esemplari, era stato individuato in una zona di acque poco profonde 400 chilometri a sud-est di Perth, al largo della costa occidentale dell’Australia.

La secca ha messo in difficoltà il baccello, nome specifico dei branchi di cetacei e 51 esemplari sono morti nonostante i tentativi delle autorità marittime australiane di riportarli a largo.

Fonte foto: ANSA Volontari aiutano le balene in Australia

Il dipartimento statale per i Parchi e la fauna selvatica sta lavorando con alcuni volontari per cercare di portare in salvo le restanti 46 balene pilota ancora incagliate nelle acque basse.

Che animale è la balena pilota e perché si arena sulle spiagge

Il globocefalo, detto anche balena o delfino pilota, è un cetaceo di medie dimensioni. Popola le acque dell’emisfero australe tra le masse continentali e l’Antartide, ma anche l’atlantico settentrionale.

Ha la pelle di colore nero o grigio scuro e la caratteristica testa rotonda, da cui prende il nome. Misura una lunghezza di circa 7 metri in età adulta.

Più volte nella storia si sono verificati fenomeni di spiaggiamento collettivo di questi cetacei, il peggiore avvenuto in Nuova Zelanda nel 1918 con oltre 1000 esemplari morti disidratati.

Se gli spiaggiamenti singoli possono essere il risultato di un cadavere di cetaceo portato alla deriva, non si ha ancora una spiegazione precisa sul perché interi baccelli di cetacei finiscano nelle secche o sulle spiagge.

Il salvataggio dei cetacei di Cheynes Beach

Le autorità marittime australiane sono ottimiste sul salvataggio dei 46 esemplari ancora vivi intrappolati nella secca a largo delle coste occidentali del Paese.

Questo grazie anche alla reazione della popolazione locale, che ha risposto in massa per aiutare le balene a tornare al largo. Volontari in kayak stanno guidando gli esemplari verso acque più profonde.

Il direttore dei soccorsi Peter Hartley ha spiegato ai media: “È molto stressante per tutte le persone qui, volontari e personale, e bisogna avere qualcosa a cui aggrapparsi”.