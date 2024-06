Oltre 300 morti per raggiungere La Mecca, strage di pellegrini per il caldo record in Arabia Saudita

Il pellegrinaggio verso la Mecca che sfocia in una tragedia non è una novità. Come ricorda il Post, sono centinaia le persone che ogni anno perdono la vita durante lo Hajj. C’è chi muore schiacciato dalla folla intensa, chi si sente male per le temperature estreme.

Quest’anno, in particolare, la situazione è aggravata dal fatto che il pellegrinaggio si è svolto durante i giorni più caldi. Nel 2023 si registrarono circa 240 morti, in gran parte provenienti dall’Indonesia, mentre quest’anno le vittime sono perlopiù egiziane.