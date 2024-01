Olindo Romano e Rosa Bazzi accusati della strage di Erba, tutti i dubbi sulla loro condanna

Olindo Romano e Rosa Bazzi sono i responsabili della strage di Erba? Il 3 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha confermato la loro condanna all’ergastolo, ma la Corte d’Appello di Brescia ha accolto l’istanza di revisione del processo presentata dagli avvocati della coppia. La difesa, infatti, ha sollevato più dubbi sugli elementi che hanno portato alla condanna dei coniugi.

I dubbi sulla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi

Durante la puntata di ‘Quarta Repubblica’ andata in onda lunedì 15 gennaio, i dubbi sulla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati uno degli argomenti trattati.

In studio c’era anche Fabio Schembri, avvocato di Olindo Romano, che su richiesta del conduttore Nicola Porro ha confermato che l’istanza di revisione della difesa si è basata fondamentalmente su tre elementi.

Le prove messe in discussione sono fondamentalmente tre: la prima riguarda la confessione dei coniugi Romano. Gli avvocati si chiedono se questa sia stata indotta.

Ancora, la difesa si domanda se la testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla mattanza, sia stata manipolata. Ricordiamo, a tal proposito, che Frigerio in un primo momento non fece il nome di Olindo Romano né descrisse l’aggressore con le caratteristiche fisiche del vicino di casa, indicandolo come una persona di carnagione olivastra.

In terzo luogo, si mette in discussione la traccia di sangue individuata sul battitacco dell’auto di Olindo Romano, attribuita a Valeria Cherubini, moglie di Frigerio anch’ella uccisa la sera dell’11 dicembre. Gli avvocati si domandano se quella prova sia stata inquinata dagli investigatori durante i rilievi.

La revisione del processo

L’udienza per decidere la revisione del processo è fissata per il 1° marzo 2024. Come già detto, gli avvocati hanno presentato l’istanza per sollevare dubbi sugli elementi che hanno portato alla condanna dei loro assistiti.

Oltre agli elementi già citati, si aggiungerebbe la testimonianza di Abdi Kais, un altro residente che non sarebbe mai stato ascoltato dagli inquirenti.

Secondo la difesa i nuovi elementi potrebbero portare al proscioglimento di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Il pensiero di Azouz Marzouk sulla strage di Erba

Ascoltato da ‘LaPresse’, Azouz Marzouk ha dichiarato di voler supportare la revisione del processo e di essere in possesso di “argomenti sui quali sto lavorando con i miei legali”.

Secondo Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, a compiere la strage di Erba sarebbe stato “qualcuno di professionista“.

Ancora, Marzouk ricorda che la sua idea sulla responsabilità di Olindo Romano e Rosa Bazzi era cambiata “già dopo il giudizio di primo grado”.