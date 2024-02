Olindo Romano e il video col racconto inedito della Strage di Erba: i dettagli sulla sera degli omicidi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mentre si attende il 1° marzo come deadline per avere una risposta dalla Corte d’Appello di Brescia sulla richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba, spunta un video in cui Olindo Romano raccontava la mattanza al criminologo Massimo Picozzi il 24 febbraio 2007.

Insieme alla moglie avrebbero “aspettato qualche occasione” per aggredire la famiglia Marzouk, ma senza esiti fino al terzo tentativo, quello decisivo e che oggi è noto come la strage di Erba.

Romano afferrò una spranga, sua moglie un coltello da cucina e insieme salirono al piano di sopra. “Sono entrato prima io, la porta era aperta, le ho dato due stangate sulla testa, la prima era la Raffaella (…) caduta per terra, secca. Idem la madre, secca anche lei”. Rosa Bazzi “sicuramente è andata di là e ha sgozzato il bambino“.

Poi l’aggressione a Valeria Cherubini e Mario Frigerio, accorsi di fronte all’appartamento dei Castagna-Marzouk attirati dal fumo: “Io sono saltato addosso al marito (Frigerio, nda) mia moglie sarà saltata addosso alla moglie, non lo so”. L’intento dei coniugi Romano era “dare loro una lezione“, ma “ci siamo ritrovati lì e abbiamo fatto la strage”.

Il pm Tarfusser sanzionato dal Csm

Nel frattempo, il pm Cuno Tarfusser è stato sanzionato disciplinarmente con ‘censura’ dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il provvedimento è arrivato a seguito di una violazione, contestatagli, delle linee guida della Procura Generale di Milano sulla revisione dei processi. Tarfusser, infatti, ha proposto la revisione del processo nonostante non sia competente nel farlo, trattandosi di competenze dell’avvocato generale del procuratore generale. “Rifarei esattamente quello che ho fatto”, ha detto all”Ansa’.