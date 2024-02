Oleg Navalny fratello di Alexei nella lista dei ricercati della Russia di Putin: dove si sarebbe nascosto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non c’è pace per la famiglia di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin morto in circostanze sospette in un carcere russo il 16 febbraio 2024. Dalla Russia arriva la notizia che il fratello del dissidente, Oleg Navalny, è stato inserito dalle autorità di Mosca nella lista dei ricercati.

Fratello di Alexei Navalny nella lista dei ricercati della Russia

Oleg Navalny risulta nella lista dei ricercati dalle autorità russe. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass spiegando che è stato aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del fratello di Alexei Navalny. Non è specificato però quali siano le accuse a suo carico.

Nel 2014 Oleg e Alexei Navalny furono condannati a tre anni e mezzo di reclusione per accuse di frode, in un processo poi bocciato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Oleg finì in carcere, mentre ad Alexei Navalny fu concessa la sospensione condizionale della pena.

Oleg Navalny avrebbe lasciato la Russia nel 2021

Nel 2021 Mosca usò quella sentenza, e l’accusa di aver violato i termini della condizionale, per arrestare Alexei Navalny al suo ritorno a Mosca dalla Germania, dove era stato curato dopo l’avvelenamento.

Dove si sarebbe nascosto Oleg Navalny

Nel febbraio 2022 Oleg Navalny è stato condannato in contumacia a un anno di reclusione con l’accusa di aver incitato i cittadini russi a scendere in piazza contro l’arresto di suo fratello.

Oleg Navalny avrebbe lasciato la Russia nel 2021: non è chiaro dove si trovi, ma si ritiene che si sia traferito a Cipro.

L’appello della madre di Navalny a Putin

Intanto nelle ultime ore la madre di Oleg e Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, ha chiesto in un video messaggio che le venga restituito il corpo del figlio.

“Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova“, afferma la donna.

“Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin, la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio”, chiede la madre di Navalny.