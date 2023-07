Offre un passaggio in auto a una turista e la violenta a Cirò Marina vicino Crotone: arrestato dopo un anno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Aveva visto una ragazza da sola nel posteggio di una discoteca di Cirò Marina, località balneare in provincia di Crotone in Calabria. Così un giovane si è avvicinato con fare gentile per offrirle un passaggio. La ragazza, una turista, ha accettato. Poco dopo sarebbe scattata la violenza sessuale.

Presunta violenza sessuale in provincia di Crotone

I fatti sono avvenuti sul finire dell’agosto 2022, ma l’arresto è avvenuto solo dopo un anno di indagini.

Cirò Marina è un comune italiano di quasi 14mila abitanti nella provincia di Crotone in Calabria. Sorge sulla costa ionica dell'alto crotonese.

Violentata in auto da chi le aveva offerto un passaggio

La giovane sarebbe stata violentata poco dopo essere salita in auto.

Ultimato l’abuso, la ragazza è stata fatta scendere nel centro abitato dove ha poi raggiunto alcuni amici.

Secondo quanto appurato dagli investigatori sarebbero stati gli amici a notare lo stato di profonda agitazione della giovane ed accompagnarla alla locale caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.

I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno effettuato una visita preliminare sulla giovane, visibilmente scossa, per poi trasferirla in pronto soccorso.

Gli accertamenti degli investigatori sono andati avanti nei mesi a venire, fino a ricostruire il quadro completo che è stato sottoposto alla procura della Repubblica di Crotone.

Sono stati anche effettuati controlli sui telefoni cellulari dell’accusato e della vittima così da avere elementi utili a ricostruire la serata.

Non sarebbero stati trovati video della violenza.

Arrestato dopo un anno il presunto stupratore

Su richiesta del pubblico ministero, il gip ha ha emesso a carico del 22enne una misura cautelare eseguita dai carabinieri di Cirò Marina.

Il ragazzo è stato prelevato e accompagnato nella casa circondariale di Crotone.

Sulla sua testa pende una triplice ipotesi di reato: violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata.