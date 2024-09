Ofelia Passaponti è Miss Italia 2024: chi è, cosa studia, dove vive e chi ha battuto in finale

Ofelia Passaponti è Miss Italia 2024. La ragazza toscana è stata incoronata da Martina Colombari, presidente di giuria dell’evento che si è svolto domenica 22 settembre.

Miss Italia 2024 è Ofelia Passaponti: le prime dichiarazioni a caldo

“Per me è un onore aver vinto, non me l’aspettavo. Spero di portare questa fascia con onore”, ha dichiarato a caldo la giovane classe 2000.

“Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia – ha aggiunto Ofelia – che mi ha accompagnata dal primo giorno e chi mi ha sempre esortato ad inseguire i miei sogni che è quello che poi auguro a tutte le ragazze”.

Fonte foto: IPA Patrizia Mirigliani (patron di Miss Italia) e Ofelia Passaponti dopo l’incoronazione

“Sono tanti anni che penso di partecipare a Miss Italia e non potevo scegliere annata migliore. Questa è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere e lo auguro a tutte le donne“, ha concluso la Passaponti.

Chi è Ofelia Passaponti: studi e lavoro

Ofelia Passaponti vive a Siena e sta per terminare gli studi per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Amante dello sport, pratica la pallavolo. Inoltre lavora come hostess.

“Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l’opportunità unica di coniugare queste due passioni”, ha spiegato la ragazza.

La 24enne toscana si è giocata il trionfo nella kermesse di bellezza con Mariama Diop ed Elisa Armosini. Proprio con quest’ultima c’è stato il ‘testa a testa’ finale da cui è uscita vincitrice Ofelia.

Patrizia Mirigliani: “C’è bisogno di bellezza”

L’evento si è svolto lungo la serata di domenica 22 settembre 2024, a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche.

“Abbiamo dimostrato anche questa sera che tutti noi abbiamo bisogno della bellezza – ha dichiarato la patron del concorso Patrizia Mirigliani -. Queste ragazze, che ci hanno scaldato il cuore, hanno dimostrato il loro cuore e i loro sentimenti”.

Le 15 finaliste di Miss Italia 2024

In totale le finaliste erano 15. A presiedere la giuria è stata Martina Colombari, la quale conosce molto bene la kermesse essendo stata proclamata Miss Italia nel 1991. A condurre la serata Andrea Dianetti, attore, regista e conduttore italiano.

L’edizione era partita con 220 concorrenti, ridotte poi a 40 e infine a 15. Di seguite le ragazze che hanno raggiunto l’ultimo atto della concorso:

Ofelia Passaponti – Miss Toscana;

Elisa Armosini – Miss Sorriso Sardegna;

Mariama Diop – Miss Framesi Lombardia;

Giulia Caramel – Miss Veneto;

Angela De Filippo – Miss Campania;

Nicoletta Pentrelli – Miss Puglia;

Elena Dibattista – Miss Sicilia;

Nicole Vioto – Miss Eleganza Veneto;

Denise Uguccioni – Miss Rocchetta Bellezza Liguria;

Laura Romersi – Miss Eleganza Emilia Romagna;

Caterina Vincenti – Miss Rocchetta Bellezza Lombardia;

Beatrice Mazzoni – Miss Roma;

Matilde Gonfiantini – Miss Eleganza Toscana;

Irene Boschi – Miss Sorriso Marche;

Beatrice Scintu – Miss Cinema Roma.