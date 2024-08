Occlusione intestinale scambiata per indigestione, 62enne muore. Ira del marito: "Le dicevano mangi brodini"

Avrebbero scambiato un’occlusione intestinale per una semplice indigestione. L’epilogo è stato tragico con Francesca Colombo, 62 anni, che è morta all’ospedale ‘Barone Romeo’ di Patti, nel Messinese.

Messina, diagnosticano un’indigestione al posto di un’occlusione intestinale

La Procura di Patti ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla morte della donna, residente a Legnano (Milano) e deceduta sabato scorso per cause al momento ancora poco chiare.

Francesca si trovava da turista in Sicilia, nella terra d’origine del marito, Giuseppe Balletta, 64 anni. Si è recata al Pronto soccorso nella tarda mattinata di mercoledì 7 agosto, venendo dimessa qualche ora dopo. I medici le hanno assicurato che aveva fatto una brutta indigestione.

Fonte foto: ANSA

Parla il marito della moglie morta

“Mercoledì mia moglie – ha raccontato Balletta – è entrata al Pronto soccorso intorno alle 12.15 in codice giallo. È stata visitata e sottoposta ad un prelievo di sangue ed elettrocardiogramma, poi poco dopo le 20 è stata dimessa. Ci hanno detto che si trattava di un’indigestione prescrivendo l’assunzione di un protettore gastrico”.

“Il malessere – ha proseguito Balletta – è andato avanti in maniera più o meno intensa ma eravamo fiduciosi perché ci avevano detto che fosse indigestione, poi venerdì sera la situazione è peggiorata tant’è che ho dovuto accompagnare nuovamente in ospedale mia moglie, con l’addome già molto gonfio”.

A quel punto sono stati svolti degli esami più approfonditi. I medici, nella notte, hanno deciso di intervenire chirurgicamente d’urgenza per un’occlusione intestinale. “Ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare”, ha spiegato il marito della vittima. Sarà l’autopsia a chiarire qualcosa in più nei prossimi giorni.

Il marito: “Le hanno consigliato di mangiare brodini”

Balletta, intervistato anche dal Corriere della Sera, ha raccontato altri dettagli della vicenda, riferendo che inizialmente il personale sanitario che ha curato sua moglie le ha assicurato che si trattava “solo di una indigestione”, consigliando di mangiare leggero.

“Non si può morire così. Non si può lasciare andare un paziente dolorante a casa, consigliando di mangiare brodini…”, ha aggiunto Balletta, ripetendo quanto scritto in un esposto alla Procura. Il 64enne non ha dubbi ed è convinto che Francesca sia deceduta per “leggerezza o incompetenza” dei sanitari.

“Avrebbero dovuto diagnosticare con 48 ore di anticipo la presenza di una occlusione intestinale, intervenendo subito, non quando non c’era più nulla da fare”, ha concluso Balletta.

Il direttore sanitario, Giovanni Merlo, ha intanto fatto sapere che si stanno raccogliendo tutte le cartelle cliniche, l’esito di ogni esame eseguito durante l’osservazione e il successivo ricovero “in modo da offrire alla magistratura il massimo di trasparenza e di collaborazione”.