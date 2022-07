Ocasio-Cortez arrestata con altre 16 parlamentari: stavano manifestando a favore dell'aborto

17 parlamentari americane democratiche, tra cui Ocasio-Cortez, sono state arrestate dalla polizia nelle scorse ore. Le manette, di plastica e non metalliche, sono scattate dopo che gli agenti hanno ripetuto tre volte alle donne di smetterla di manifestare. “La vostra è una manifestazione non autorizzata; state bloccando la viabilità, spostatevi o verrete arrestate”, hanno scandito le forze dell’ordine senza essere ascoltate. Da qui l’arresto.

La protesta pro- aborto

Le 17 parlamentari si sono messe alla testa di una piccolo corteo diretto verso l’edificio della Corte Suprema degli Stati Uniti per protestare contro la decisione che il 24 giugno scorso ha spazzato via la sentenza Roe v.Wade e quindi la tutela del diritto di scelta all’aborto garantito a tutte le donne americane dal 1973.

Negli Usa stanno governando di democratici che controllano i due rami del Congresso. Nonostante ciò non sono riusciti a promulgare una legge per rimediare alla sentenza sull’aborto. Motivo? Non ci sono i numeri per superare l’ostruzionismo repubblicano al Senato.

La frangia più radicale dei democratici ha quindi voluto essere a capo della protesta per darle visibilità e per non far calare l’attenzione mediatica sul tema. Tra le 17 parlamentari arrestate, ci sono state quattro donne della cosiddetta “Squad”, la Squadra, ossia, oltre alla già citata Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib.

“Noi non ci tireremo indietro”

Presenti alla manifestazione anche alcune deputate della vecchia guardia, come ad esempio la californiana Jackie Speier. “Noi non ci tireremo indietro”, hanno urlato una volta uscite a metà pomeriggio da Capitol Hill, mentre stavano marciando e manifestando.

La polizia presente sul posto ha seguito le orme delle manifestanti senza agire fino a quando il corteo si è appostato a un incrocio battuto sul versante che porta alla Stazione. Qui gli agenti hanno iniziato ad invitare i contestatori a spostarsi, ottenendo il risultato opposto. Infatti le persone si sono sedute sull’asfalto.

A quel punto sono scattate le manette. I fotografi presenti hanno immortalato Ocasio-Cortez salutare con il pugno chiuso, prima di essere bloccata con le mani dietro la schiena. Assieme alle altre manifestanti, dovrebbe essere trattenuta per poche ore, prima di essere rilasciata e multata.