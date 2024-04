Nuovo virus delle scimmie in Cina letale, allarme a Hong Kong: uomo positivo all'herpes B, tutti i sintomi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci siamo lasciati alle spalle da tempo Covid e lockdown, ma il timore di rivivere quella stagione e una nuova pandemia, quella malattia X di cui parla l’Oms, resta. E così ogni notizia di nuovi virus o contagi desta preoccupazione, specie se arriva dalla Cina. L’ultima appunto proviene da Hong Kong, dove uomo lotta tra la vita e la morte dopo aver contratto l’herpes B, noto anche come virus delle scimmie.

Uomo ricoverato a Hong Kong per virus delle scimmie

Secondo quanto riporta Bloomberg, un uomo di 37 anni è ricoverato in condizioni critiche a Hong Kong dopo essere stato infettato dal virus B, un patogeno che circola normalmente nelle scimmie.

Il Centro per la protezione della salute (Chp) cinese ha riferito che l’uomo dopo essere risultato positivo al virus è stato ricoverato in ospedale e si troverebbe ora in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva.

Secondo quanto emerso, il 37enne è stato contagiato dall’herpes B dopo essere stato morso da un macaco mentre visitava il Kam Shan Country Park di Hong Kong.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso con febbre alta il 21 marzo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e sono precipitate ulteriormente.

Cos’è il virus B

Il virus B, noto anche come Herpesvirus simiae, herpes B o virus delle scimmie – da non confondere con il vaiolo delle scimmie (monkeypox) – è un agente patogeno che fa parte della famiglia degli herpesvirus.

Fonte foto: ANSA Il virus B viene trasmesso all’uomo dal morso o dal graffio delle scimmie

Non si tratta di un nuovo virus, è stato identificato per la prima volta nel 1932, ma è piuttosto raro: da quando è stato scoperto sono stati documentati appena una cinquantina di casi nell’uomo in tutto il mondo.

L’ultimo caso prima di questo nel 2021, sempre in Cina: un veterinario di Pechino deceduto dopo aver contratto il virus B.

Il virus B circola normalmente tra macachi e scimmie, per i quali si tratta di una malattia asintomatica. Mentre per gli esseri umani l’infezione è particolarmente grave.

La malattia può causare gravi danni cerebrali o portare alla morte: in fase avanzata ha un tasso di mortalità che supera il 70%.

Il virus viene trasmesso all’uomo tramite graffi o morsi da parte di una scimmia infetta o se si entra in contatto con i fluidi corporei e le mucose (occhi, naso e bocca) dell’animale.

La trasmissione del patogeno da uomo a uomo è ritenuta molto rara: come sottolinea il Center for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitense, finora è stato documentato un solo caso di contagio del virus B da persona a persona.

Quali sono i sintomi del virus delle scimmie

Solitamente i primi sintomi del virus B compaiono entro un mese dalla ferita eA ricordano quelli dell’influenza:

febbre e brividi;

e brividi; dolori muscolari ;

; affaticamento ;

; mal di testa.

A volte possono comparire delle piccole vesciche nella zona del corpo attorno al morso o al graffio della scimmia che ha causato l’infezione. Con il progredire della malattia possono poi presentarsi anche nausea, vomito e fiato corto.

Se non viene trattata rapidamente con farmaci antivirali, la malattia può portare all’infiammazione del cervello e del midollo spinale, provocando gravi danni cerebrali e al sistema nervoso centrale, fino al decesso.